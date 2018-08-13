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Beylikdüzü 2018 kurban kesim yeri Beylikdüzü kurban satış çadırları

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul’da belirlenen pazarlara indi. Kurbanlık hayvanlar pazarlarda yerini alırken İstanbul'da satılacak kurbanlar için oluşturulan kurban hayvan satış yerleri araştırılır oldu. Peki 2018 yılında İstanbul kurban pazarları ve İstanbul hayvan satış yerleri nerede? Beylikdüzü kurban satış yerleri nerede? Beylikdüzünde kurban kesim kurban kesim yerleri ve kurban satışının gerçekleştirileceği alanlara dair tüm detaylar haberimizde.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:25
Beylikdüzü 2018 kurban kesim yeri Beylikdüzü kurban satış çadırları

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul’da belirlenen pazarlara indi. Kurbanlık hayvanlar pazarlarda yerini alırken İstanbul'da satılacak kurbanlar için oluşturulan kurban hayvan satış yerleri araştırılır oldu. Peki 2018 yılında İstanbul kurban pazarları ve İstanbul hayvan satış yerleri nerede? Beylikdüzü kurban satış yerleri nerede? Beylikdüzünde kurban kesim kurban kesim yerleri ve kurban satışının gerçekleştirileceği alanlara dair tüm detaylar haberimizde.

Bağcılar 2018 kurban kesim alanı ve Bağcılar kurban satış çadırları

Bahçelievler kurban satış yerleri 2018 / İstanbul Bahçelievler kurban kesim kurban kesim yerleri

Beylikdüzü Belediyesi Kurban Satış Ve Kesim Yeri

Yakuplu Mah. Liman Cad. Tır Garajı Yanı

İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Site Yönetimi

Marmara Mah. İhlas Marmara Evleri 1. Ksım Selvi Cad. Selvi Sok. 212 875 45 60 536 663 09 11

İhlas Marmara Evleri 2. Kısım Site Yönetimi Kavaklı Mah. İhlas Marmara Evleri 2. Kısım Yeşilyurt Cad. No: 6

Haci Ali Akyazıcı Öğrenci Yurdu Yakuplu Mah. Barış Cad. No: 5

Altın Nesil Vakfı - Gürpınar Kız Kuran Kursu Dereağzı Mah. Halaskargazi Cad. Amiral Sok.

Saray Öğrenci Yurdu Adnan Kahveci Mah. Hatay Cad. Mutlu Sok. No: 18

Gürpınar Erkek Öğrenci Yurdu Dereağzı Mah. İnönü Cad. No: 327/A- 5 Gürpınar

Beylikdüzü Adakcısı Kavaklı Mah. İstanbul Cad. 532 315 39 18 537 839 87 59

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:25
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