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Beylerderesi Göletinde su tutulmaya başlandı

Yeşilyurt Belediyesinin dev yatırımları arasında yer alan ve bölgenin ekonomik ve sosyal yönden gelişimine önemli kazanımlar sağlayacak olan ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesinin uygulanacağı Beylerderesi’nde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden barajda su tutulmaya başlandı.

22 Mart 2019 Cuma 17:40
Beylerderesi Göletinde su tutulmaya başlandı

Yeşilyurt Belediyesinin dev yatırımları arasında yer alan ve bölgenin ekonomik ve sosyal yönden gelişimine önemli kazanımlar sağlayacak olan ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesinin uygulanacağı Beylerderesi’nde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden barajda su tutulmaya başlandı.


Yeşilyurt’u 2023 vizyonuna taşıyacak yatırımlar arasında yer alan ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesine büyük bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde bulunan tarımsal arazilere ulaştıracağı sulama suyu ile milli ve yerli ekonomiye ciddi bir katkı sunacak olan Beylerderesi Baraj Göletinin 622 hektarlık tarım arazisinin sulama ihtiyacını karşılayacağını, barajda su tutma işlemlerinin başlatıldığını söyledi.


Beylerderesi üzerinde kurulan ve beş milyon metreküp su biriktirme kapasitesine sahip Beylerderesi Barajı’nın gövde dolgusu, su alma yapısı, betonarme ve mekanik kapak sistemleri tamamlandığını sözlerine ekleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’u Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 vizyonuna uygun hale getirmek adına başlattığımız dev yatırımlarımıza arasında çok özel ve farklı bir konumda bulunan Beylerderesi Şehir Parkımızın hayata geçeceği bölgede ki Baraj Göleti, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğümüz tarafından sürdürülen titiz ve özenli çalışmaların ardından tamamlanıp, su tutulmaya başlandı.Temelden yüksekliği 50 metre olan baraj göletimiz beş milyon metreküp su biriktirme kapasitesine sahiptir. Verimli topraklarımızın suyla buluşturulmasını sağlayacak olması nedeniyle yerli ve milli üretime önemli katkılar sağlayacak olan baraj göletinin tam anlamıyla faaliyete geçmesi çiftçilerimizin yüzünü güldürecektir. Bizim tek gayemiz var o da; kentimizin ve ilçemizin marka şehirlerarasına girmesini sağlayacak devasa yatırımları hizmete sunmaktır. Bugüne kadar bu anlayışta hizmetler ürettik, projeler hayata geçirdik. Aynı bölgede hizmete girecek olan Beylerderesi Şehir Parkımız ile Beylerderesi Göletimizde sosyal, ekonomik, ticaret ve kültürel gelişim düzeyine büyük bir farkındalık getirecektir. Kurum ve kuruluşlarımızla el ele gönül gönüle vererek insanlarımızın gündelik hayatlarını kolaylaştıracak, şehrimizin vizyonel gelişimine değer katacak projelerde el birliği yaparak hizmetler üretmek her zaman olduğu gibi yine önceliklerimiz arasında yer almaktadır.” şeklinde konuştu.


’Beylerderesi Şehir Parkı’ projesinin gelecek nesillere emanet edilecek kıymetli bir yatırım olduğunu hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, parkın 200 bin metre’lik kısmının tamamlandığını sözlerine ekledi.


Bölgenin en büyük şehir parkı özelliklerine sahip ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesinin bölgedeki ekonomik, turizm ve sosyal hayatın hareketlenmesinde önemli bir rol oynayacağını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bir milyon 350 bin metrekare alanda hizmete girecek ’Beylerderesi Şehir Parkı’ projesinin bölgenin, kentin ve ilçenin modern yaşam kültürüne artı değerler kazandıracağını ifade etti.


Başkan Çınar, “ Malatya’mızın ve Yeşilyurt’umuzun sosyal yaşam kültürüne farklı bir boyut kazandıracak olan "Beylerderesi Şehir Parkı" projemiz bölge turizmine ve ekonomik hayata da büyük bir canlılık kazandıracaktır. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hitap eden sosyal alanlarıyla bölgede başka bir örneği bulunmayan bu değerli yatırım bölgemizin gelişiminde önemli rol oynayacaktır. Böylesine detaylı ve kapsamlı bir projenin Malatya’ya kazandırılması için Malatya Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere ilgili kurumlarla ortaklaşa çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.Şehrimizin farklılıklarına ve sosyal zenginliklerine değer katacağına inandığımız projemiz içerisinde tematik parklarımıza ayrı bir önem vereceğiz. Şu ana kadar yaklaşık 200 bin metre’si tamamlanan projemizin farklı noktalarına yapacağımız farklı tasarımlı müzeler ve çeşitli park alanlarımız dikkat çekici özelliklere sahip olacaktır. Bölgemize önemli kazanımlar sağlayacak projemizde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Her iki yatırımında hayata geçme aşamasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, DSİ Genel Müdürlüğüne, kurum ve kuruluşlarımıza hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum”ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:40
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