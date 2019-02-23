Beykoz’un yüksek kesimlerinde kar etkisini gösterdi İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Beykoz’da da etkisini gösterdi.

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Beykoz’da da etkisini gösterdi. Beykoz’un yüksek kesimlerinden kaldırımlar, arabalar ve çatılar beyaza büründü.

İstanbul’da bu sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar, Beykoz’un yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi. Beykoz’un yüksek kesimlerinde aralıklarla yağan kar evlerin çatılarını, kaldırımları, arabaların üstlerini ve ağaçları beyaza boyadı. Karla beraber etkili olan rüzgar da yürümeyi zorlaştırdı. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yollarda meydana gelebilecek buzlanmaları önlemek adına tuzlama çalışmalarını başlattı. Kar küreme araçları da Beykoz’un yüksek kesimlerinde belli bölgelerde tedbir amaçlı bekletiliyor.

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