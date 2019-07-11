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Beykoz’un cami tuvaletleri ücretsiz ve tertemiz

Beykoz Belediyesi’nin camilerde başlattığı ücretsiz tuvalet ve cami temizliği hizmeti mobil ekiplerle artık tüm camilerde uygulanıyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
Beykoz’un cami tuvaletleri ücretsiz ve tertemiz

Beykoz Belediyesi’nin camilerde başlattığı ücretsiz tuvalet ve cami temizliği hizmeti mobil ekiplerle artık tüm camilerde uygulanıyor.


Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilk olarak ilçedeki 36 camide başlatılan ücretsiz tuvalet temizliği uygulaması mobil ekiplerin iş başı yapmasıyla toplam 137 camiye ulaştı. Vatandaşların ve ilçeye gelen ziyaretçilerin takdirle karşıladığı hizmet kapsamında merkezi 36 camide 51 kişilik temizlik ekibi sabit olarak görev yapıyor. Tuvaletler her kullanımdan sonra temiz olacak şekilde görevliler tarafından yıkanıyor.


Merkezi camilerin tuvalet ve abdesthane temizlikleri haftanın 7 günü kesintisiz şekilde yapılırken, vatandaşlar hem tuvaletleri ücretsiz kullanıyor hem de ferah ve temiz bir görüntüyle karşılaşıyor. Hizmette süreklilik için 11 camide 7/24 çift vardiya uygulanıyor.



Mobil ekipler her hafta camilerde


15 kişiden oluşan 3 mobil ekip ise haftalık periyotlarla diğer cami tuvaletlerinin hijyenik ve bakımlı kalmasını sağlıyor, avlu ve şadırvanlarını yıkıyor. Beykoz Belediyesi camilerdeki tuvalet temizliği hizmeti kapsamında sabunluktan, tuvalet kağıdına, süpürgeden fırçaya gerekli tüm malzemeleri ücretsiz karşılıyor. Bu uygulamayla vatandaşlar cami tuvaletlerinde AVM tuvaletlerindeki hizmeti kalite ve standartları bulabiliyor. Beykoz Belediyesi ayrıca 4 aylık periyotlarla tüm camilerin iç temizliğini de gerçekleştiriyor.


Hizmetten memnun kaldıklarını söyleyen Muharrem Uzun, “Buranın tuvaletleri, şadırvanı, kütüphanesini Beykoz Belediyesi sıfırdan yaptı bu hale getirdik. Murat Başkanımızda sağ olsun camilerin bütün temizliğini, tuvaletleri, şadırvanların bütün temizliğini, bakımını yapıyorlar. Biz kendilerine bu konuda teşekkür ediyoruz. Cemaatimiz de memnun hem camimizin iç temizliği hem abdesthanelerin temizliği çok güzel, çok memnunuz” dedi.


Örnek bir belediyecilik hizmeti olduğunu belirten İhsan Marmara ise, “Beykoz Belediyesinin yaptığı örnek bir belediyecilik anlayışı İnşallah tüm belediyelere örnek olur. Tüm Türkiye Beykoz Belediyesi’ni örnek alsın” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
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