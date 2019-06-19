0553 313 94 23

Beykozlu çiftçiler verimli sulamaya kavuşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarım faaliyetlerinde bulunan çiftçilerin ürün yetiştiriciliğinde iyi bir verim elde etmeleri ve su israfının önlenmesi amacıyla Beykoz’da bulunan Mahmutşevketpaşa, Paşamandıra, Cumhuriyet ve Bozhane göletlerinde kapalı devre sulama sistemi kuruyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:53
Beykozlu çiftçiler verimli sulamaya kavuşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarım faaliyetlerinde bulunan çiftçilerin ürün yetiştiriciliğinde iyi bir verim elde etmeleri ve su israfının önlenmesi amacıyla Beykoz’da bulunan Mahmutşevketpaşa, Paşamandıra, Cumhuriyet ve Bozhane göletlerinde kapalı devre sulama sistemi kuruyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü, İSKİ ile ortak çalışma yaparak Beykozlu çiftçilerin, tarım faaliyetlerini daha verimli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Mahmutşevketpaşa, Paşamandıra, Cumhuriyet ve Bozhane göletlerinde kapalı devre sulama sistemine geçilmesi için toplam 18 bin 318 metre boru döşeme işlemi gerçekleştirilecek. İlk olarak Mahmutşevketpaşa ve Paşamandıra göletlerinde başlatılan inşaat çalışmalarında son aşamaya gelindi. Beykoz bölgesinde bulunan Cumhuriyet ve Bozhane göletlerinde ise ruhsatlandırma çalışmaları devam ederken, kısa sürede inşaat çalışmalarına başlanılması hedefleniyor.



3 bin 500 dekar arazi verimli sulanabilecek


Mahmutşevketpaşa Göletinden 780 dekar, Paşamandıra Göletinden de bin 20 dekar, Cumhuriyet Göletinden bin 20 dekar ve Bozhane Göletinden 688 dekar alan olmak üzere toplam 3 bin 508 dekarlık alanın modern, enerji maliyetsiz, su kaybının engellendiği ve verimli bir şekilde sulanması sağlanarak, İstanbullu çiftçilerimizin hizmetine ücretsiz sunulacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar/TL, 5,8575 seviyesinde işlem görüyor
    1. Dolar/TL, 5,8575 seviyesinde işlem..
    2. Serinlemek için göle giren askerden..
    3. Bayan avukatın koruma talebi haklı..
    4. Gençlik ve Spor eski bakanı Çağatay..
    5. Urartu Göz’e ilgi her geçen gün artıyor
    6. Yüz ve boyun sarkmasına dikkat
    7. Aksaray’da 200 bin dekar arazide 30..
    8. Beykozlu çiftçiler verimli sulamaya..
    9. Kılıçdaroğlu'ndan "Araklı" paylaşımı
    10. (Özel)Yüzde 85’i tamamlanan Çamlıca..
    11. Tahrikçi Demirtaş’tan İmamoğlu’na..
    12. (Özel) Karganın çorba içme çabası..
    13. TESK Genel Başkanı Palandöken: “İnşaat..
    14. Süleyman Soylu'dan Trabzon’daki sel..
    15. Basra’daki ExxonMobil şirketine..
    16. Neslim Güngen en quality girişimci iş..
    17. ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık..
    18. Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı firma..
    19. Kent Konseyinde Burak Taştan güven..
    20. Sayıştay’dan İmamoğlu’na yalanlama
    21. Basra'da petrol şirketine füze..
    22. (Özel) E-5 Karayolu’nda can pazarı: 2..
    23. Tatil yapmanın 14 faydası
    24. (Özel) Turizm polisi Rus kadın..
    25. İzmir emniyeti harekete geçti! 12..
    26. Atamalar yapboza döndü! Ankara'da..
    27. Yüksekova’da yılan sürüsü
    28. Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya..
    29. Türkiye-Japonya Afrika'da İş Birliği..
    30. Rusya, Kırım’a Su-35S gönderiyor
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz