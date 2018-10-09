Beykoz’dan lisansüstü fırsatı

Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü güz dönemi başvuruları başladı. Yapılan planlamaya göre yeni akademik dönemde İş ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz), İletişim Tasarımı ve Göstergebilim Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz) ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı (Tezli) açıldı. 15 Ekim mesai bitimine kadar devam edecek olan başvurularda, adayların en az 4 yıllık bir yüksek öğrenim programından mezun olduklarını gösterir lisans diploması veya mezuniyet belgesine sahip olmaları isteniyor. Ayrıca tezsiz yüksek lisans programları için ALES ya da yabancı dil şartı aranmıyor.

Tezli yüksek lisans programlar içinse adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) Eşit Ağırlık (EA) türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekiyor. Lisansüstü programlara online başvuru formu ile başvuru yapılabiliyor. Öğrenim ücretleri de 10 bin liradan başlayıp taksitlendirme imkânı sunuluyor.