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Beykoz'daki bıçaklı saldırı sanığının tahliyesine itiraz reddedildi

Park yeri nedeniyle tartışma yaşadığı kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilmesine yapılan itiraz reddedildi

29 Kasım 2018 Perşembe 11:51
Beykoz'daki bıçaklı saldırı sanığının tahliyesine itiraz reddedildi

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da park yeri nedeniyle tartışma yaşadığı kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edilmesine yaptığı itiraz reddedildi.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararda, sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu hakkında Beykoz'da 2 Mayıs'ta müşteki Hüseyin Aktürk'e yönelik "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından kamu davası açıldığı hatırlatıldı.

Sanığın bu eylemleri nedeniyle 19 Mayıs'ta tutuklandığı aktarılan kararda, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının sanık Sadıkoğlu hakkında söz konusu suçlardan 20 Haziran'da iddianame hazırladığı, Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesinin de iddianameyi kabul ederek hazırladığı tensip kararıyla sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdiği kaydedildi.

Kararda, Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 7 Eylül'deki ilk duruşmada, sanık Sadıkoğlu'nun tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldığı, mahkemenin bu duruşmada sanık Sadıkoğlu'nun tahliyesine karar verdiği belirtildi.

Sanık Sadıkoğlu hakkında 15 Kasım'da yapılan ikinci duruşmada ise yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol kararı verildiği aktarılan kararda, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının ise 23 Kasım'da sanık hakkında verilen tahliye kararına itirazda bulunduğu kaydedildi.

Kararda, söz konusu itirazın aynı gün Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesince, "dosyadaki mevcut delil durumu, mağdurun hayati tehlike geçirmeyecek ve vücudunda kemik kırığı olmadığına dair Adli Tıp Şube Müdürlüğünün raporunun bulunması, mağdurun şikayetinden vazgeçmesi, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanma ihtimali ve sanık hakkında yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol kararı verilmesi" hususları dikkate alınarak tutuklamanın kanuni şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle reddine karar verildiği belirtildi.

- Tahliye kararı usul ve yasaya uygun

Tutuklama nedenlerinin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 100. maddesinde "Kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde tutuklama kararı verilemez." şeklinde düzenlendiği açıklanan kararda, bu maddede belirtilen hallerde bir tutuklama nedenin var sayılabileceğinden bahsedildiği aktarıldı.

Kararda, "Dosyanın geldiği aşama, delillerin toplanmış olması, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme olasılığının bulunmayışı, müştekinin şikayetinden vazgeçmiş olması, tutuklulukta geçirilen süre, tutuklamanın bir tedbir mahiyetinde oluşu, suç için ön görülen ceza miktarı göz önüne alındığında tutuklama koşullarının devam etmediği, bu haliyle Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesinin kararının usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmakla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının reddine karar verilmiştir." denildi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 11:51
  1. Beykoz
  2. bıçaklı saldırı
  3. itiraz
  4. Mehmet Ali Sadıkoğlu
  5. ret

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