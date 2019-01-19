0553 313 94 23

Beykoz'da yolcu otobüsü devrildi

Kazada 6 kişi yaralandı

19 Ocak 2019 Cumartesi 09:16
Beykoz'da yolcu otobüsü devrildi

İSTANBUL (AA) - Bartın'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsünün Riva gişelerini geçtikten sonra bariyerleri aşarak yan yatması sonucu 6 yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Edirne istikametinde meydana geldi. Bartın'dan İstanbul'a gelen ve içerisinde 40 yolcunun bulunduğu Nusret Öztürk idaresinde 34 FA 2021 plakalı yolcu otobüsü, Riva gişelerini geçtikten sonra henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak devrilen otobüsün içerisinde bulunan 6 yolcu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı yolcular olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan otobüsü olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 09:16
  1. Bartın
  2. Beykoz
  3. kaza
  4. otobüs

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni işyeri sayısı artıyor
    1. Yeni işyeri sayısı artıyor
    2. AK Parti Van belediye başkan adayları..
    3. Meksika'da patlama: 20 ölü, 60 yaralı
    4. 2022 müjdesi
    5. Sunny'den 350 kişilik ek istihdam
    6. Adanaspor, Moussa Bagayoko'yu transfer..
    7. İmamoğlu araya kaynamaya çalıştı:..
    8. Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman..
    9. Beykoz'da yolcu otobüsü devrildi
    10. Müteahhit ne yapsın?
    11. Karayolları kapalı yol durumu |..
    12. GÜNDEM / 19 Ocak 2019
    13. Başbakan, Cumhurbaşkanına kabinenin..
    14. Kara yollarında durum
    15. Siyonistler yine saldırdı! 30..
    16. Asgari ücret son dakika Asgari ücret..
    17. Gebze - Halkalı Marmaray Hattı sistem..
    18. 4 yıl boyunca erkek kılığına girip..
    19. Rus ordusu, Münbiç'in çevresinde..
    20. 12 Eylül davası tekrar görülmeye..
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!