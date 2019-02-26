Beykoz’da yol evin üzerine çöktü Beykoz’da meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol bir evin üzerine çöktü.

Beykoz’da meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol bir evin üzerine çöktü. Olay yeri drone ile havadan görüntülendi.

Beykoz Rüzgarlıbahçe Mahallesi Gencer Sokak’ta toprak kayması sebebiyle yol bir evin üzerine çöktü. Kiracısının kısa süre önce çıktığı evin boş olması, olası bir facianın önüne geçti. 2 katlı evde ölen ya da yaralanan olmazken, evin duvarı yıkılmasıyla maddi hasar meydana geldi.Yolun çöktüğü ev drone ile havadan görüntülendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.