0553 313 94 23

Beykoz’da Yaz Şenliği neşe saçıyor

Beykoz Belediyesi tarafından Tarihi Beykoz Çayırı’nda düzenlenen şenlik her akşam birbirinden renkli etkinlikleriyle çocuk ve ailelerin neşe dolu anlarına şahitlik ediyor.

22 Haziran 2019 Cumartesi 08:56
Beykoz’da Yaz Şenliği neşe saçıyor

Beykoz Belediyesi tarafından Tarihi Beykoz Çayırı’nda düzenlenen şenlik her akşam birbirinden renkli etkinlikleriyle çocuk ve ailelerin neşe dolu anlarına şahitlik ediyor.


TRT Çocuk Tiyatrosu Hapşuu Oyunu’nun sevimli ve akıllı karakterleri Hapşuu, Meli, Vız ve Takatuka izleyenlere keyifli bir macera sundu. Maskot Bando Takımı ise sevimli hayvanlarla şarkılar çaldı.


Alanda kurulan şişme oyun grupları kaydırak ve kuleler çocuklarla doldu taştı. Beykoz Belediyesi gösterileri izlemeye gelen çocuklara Osmanlı Macunu, pamuk şeker ve mısır ikram etti.


Çocuklara yönelik eğlenceli etkinliklerin ardından Retrobüs konseri yer aldı. Beykozlular konser boyunca coşkuyla eşlik etti.


Tarihi Beykoz Çayırı’nda şenliğe katılan ve ilçe sakinleriyle kucaklaşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: “Bu mekanda vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirdiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Aileleriyle şenliğimize renk katan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, genç arkadaşlarımızın türküler söylediği Mavi Göç Grubu’nu başarılı performansları dolayısıyla kutluyorum” dedi.


Şenlik alanına gelen Muhammet Kaçar, “Beykoz Belediyesi’ne ve Başkanımız Murat Aydın’a çok teşekkür ederim. Bu şenliklerin devam etmesini istiyorum. Çok güzeldi. Bugün son gün, konser de var onu da dinleyeceğim” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 08:56
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Berat Albayrak'tan "aile saadeti" fotoğrafı
    1. Berat Albayrak'tan "aile saadeti"..
    2. El çantasında uyuşturucu sevkıyatı
    3. Van’da uyuşturucu operasyonu
    4. Vecihi Hürkuş, Bursa’da sahnelendi
    5. Sincan Belediyesinden ’Sıfır Atık’..
    6. Türkiye’den Afrin bölgesinde irfan ve..
    7. Binali Yıldırım ile İstanbul kazanacak
    8. Vali Çağatay’dan eşi ve bebeği vefat..
    9. Samandağ’ın son demirci ustası yıllara..
    10. Tabiat harikası Altınpınar Limni gölü..
    11. 22.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    12. Mantı: “Adana’yı tasarım üssü haline..
    13. Beyoğlu Yaz Konserleri büyük bir..
    14. JAK Timleri’nin Araklı’daki selde..
    15. Aydın’da ıslak Haziran
    16. Adaylar vaatlerini sıraladı, uzmanlar..
    17. Nazilli Ticaret Odası’ndan Buharkent..
    18. GÜNDEM / 22 Haziran 2019
    19. (ÖZEL) “Darbe” tatlısı ’sütlü nuriye’
    20. Nallıhan’da Adem Projesine yoğun ilgili
    21. 2 arkadaş aynı gün hayatını kaybetti
    22. Kartal’da Yaz Spor Okulları’nda..
    23. Bu nasıl vicdansızlık! Ölüm çuvalı
    24. (Özel) İstiklal Caddesi’nde faciaya..
    25. Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi..
    26. Erzincan’da 3 gündür kayıp olarak..
    27. Beykoz’da Yaz Şenliği neşe saçıyor
    28. Şehit Polis Memuru Yasin İke adına..
    29. Otomobil bariyere saplandı: 2 ağır..
    30. Tarihi Uzun Çarşı’da korkutan yangın
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!