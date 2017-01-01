Beykoz’da tapu sevinci

İstanbul Beykoz Çengeldere Mahallesi’nde 2/B tapusunu almaya hak kazanan 140 ilçe sakini düzenlenen törenle tapularına kavuştu.

İstanbul Beykoz Çengeldere Mahallesi’nde 2/B tapusunu almaya hak kazanan 140 ilçe sakini düzenlenen törenle tapularına kavuştu. Düzenlenen törende konuşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, vatandaşların heyecanını paylaşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Tapularına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar ise işlemleri yürüten Beykoz Belediyesi ve Beykoz Tapu Müdürlüğü’ne teşekkürlerini sundu.

  1. İstanbul
  2. 2/B tapusu
  3. Çengelköy
TOKİ - Emlak Konut GYO
İhaleler - Mevzuat
Arsa Arazi
Yapı - Dekorasyon
Diğer