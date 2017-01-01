Beykoz’da tapu sevinci
İstanbul Beykoz Çengeldere Mahallesi’nde 2/B tapusunu almaya hak kazanan 140 ilçe sakini düzenlenen törenle tapularına kavuştu.
İstanbul Beykoz Çengeldere Mahallesi’nde 2/B tapusunu almaya hak kazanan 140 ilçe sakini düzenlenen törenle tapularına kavuştu. Düzenlenen törende konuşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, vatandaşların heyecanını paylaşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Tapularına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar ise işlemleri yürüten Beykoz Belediyesi ve Beykoz Tapu Müdürlüğü’ne teşekkürlerini sundu.