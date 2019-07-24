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Beykoz’da sokak hayvanları yuvasız değil

Beykoz Belediyesinin kuşların barınması ve beslenmesi için hazırladığı rengârenk kuş evleri, kedi ve köpek evleriyle besleme üniteleri, cıvıl cıvıl çocuklar vegönüllü hayvanseverlerin de yardımıyla 2.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:05
Beykoz’da sokak hayvanları yuvasız değil

Beykoz Belediyesinin kuşların barınması ve beslenmesi için hazırladığı rengârenk kuş evleri, kedi ve köpek evleriyle besleme üniteleri, cıvıl cıvıl çocuklar vegönüllü hayvanseverlerin de yardımıyla 2. kez sahiplerini buldu.


Sokakta yaşayan hayvanlara düzenli temiz su, mama ve barınma alanları sağlamak amacıyla çalışma yürüten Beykoz Belediyesi ilçedeki parklara, sokak ve meydanlara yeni yuvalar ve besleme üniteleri kurmaya devam ediyor. Sokak hayvanlarına can katacak çalışmanın 2. etabında 10 adet kuş evi, 3 adet kedi evi, 2 adet köpek mama ünitesi Ortaçeşme Meydan’ına uygun yerlere yerleştirildi.


Belediye marangozhanesinde hayvanların ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanıp üretilen kedi evleri, kedi-köpekler için su ve mama üniteleriyle ile kuş yuvalarını büyük bir neşe içinde yerleştiren çocuklar Beykoz Belediyesi ve ekibine, Başkan Murat Aydın’a hayvanlara verdiği değer için teşekkür etti.


Bütün parklara kuş yuvaları, köpek ve kedi evleri, mama ve su kapları koyuyoruz diyen Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Manolya Demirören Tekin, “Havalar çok sıcak, hayvanların suya ve yiyeceği ihtiyaçları var. Mahalle sakinlerini de duyarlı olmaya çağırıyoruz. Böylelikle de bir farkındalık oluşturmuş olacağız. Katkı sağlayan bütün ekibime ve bütün mahalleliye çok teşekkür ediyorum” dedi.


Beykoz Belediyesi üretilen üniteleri belirli periyotlarla farklı alan ve parklara, can dostlarımızı seven gönüllülerle birlikte yerleştirmeye devam edecek. Kuş yuvalarını ve kedi, köpek mama, su ünitelerini gören çocuklar Beykoz Belediyesine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:05
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