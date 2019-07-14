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Beykoz’da pazar günleri yollar bisikletlilerin

Beykoz Belediyesi tarafından her pazar günü bisiklet turları düzenlenecek.

14 Temmuz 2019 Pazar 13:13
Beykoz’da pazar günleri yollar bisikletlilerin

Beykoz Belediyesi tarafından her pazar günü bisiklet turları düzenlenecek. Bugün düzenlenen ilk tura katılan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Zeytinburnu’nda bisikleti makam aracı olarak uzun bir süre kullandığını belirterek, “Türkiye’deki aktif nüfusun yüzde 25’i bisiklet kullansa ülke ekonomisine yıllık 50 milyar lira katkıda bulunur” dedi.


Beykoz Belediyesi, ‘Sağlıklı Yaşam Kolay Ulaşım’ sloganıyla farkındalık oluşturmak için bisiklet projelerini hayata geçirmeye başladı. İlk iki istasyonu Küçüksu’da kurulan ISBIKE projesiyle start veren Beykoz Belediyesi, bugün de bisiklet turlarına start verdi. Belediyenin önünde toplanan çok sayıda vatandaş, bisikletleri ile tura katıldı. Tura katılarak destek veren Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Bugün sağlıklı yaşam kolay ulaşımla ilgili bisikleti Beykoz’un gündemine yerleştirmek için ilk adımı atıyoruz. Ne diyoruz, ‘Sağlıklı Yaşam Kolay Ulaşım.’ Yaşamımızın içerisine bisikleti katarak daha sağlıklı olacağız inşallah. Aynı zamanda İstanbul’da malum trafik oldukça yoğun. Özellikle kısa mesafelerde bisikletle daha rahat, daha kolay ulaşım sağlamış olacağız. Bu nasıl olacak. Bu sadece haftada bir günle, pazar günleri olmaz. Yedi gün bisikleti yaşamımızın içerisine dahil etmemiz lazım. Spor kıyafetimizle ve günlük kıyafetimizle bisiklete biniyor olmamız lazım. Bu mümkün mü, pekala mümkün. Pazar günleri spor kıyafetle ama onun dışında hafta içi işe giderken, iş dışında kısa mesafelere giderken bisiklet kullanabiliriz” şeklinde konuştu.


Kendisinin de Zeytinburnu’nda bir süre bisikleti makam aracı olarak kullandığını dile getiren Aydın, “Ben test ettim. Zeytinburnu’ndayken ben yaklaşık bir yıl bunu test ettim. Takım elbise ile Zeytinburnu’nda belediyeden bir yere giderken, Zeytinburnu’nun içerisinde, diyelim ki bir yere giderken, diyelim ki bir ziyarete giderken, bunların hepsini bisikletle yaptım. Yani makam aracı olarak bisikleti ben Zeytinburnu’nda kullandım” diye konuştu.


Daha sonra bisiklet turuna katılanlara bisikleti ile eşlik eden Aydın, “Yıllardır yaptığım bir uygulama. Bugün Beykoz’da da başlatıyoruz. İnşallah yaşamın içerisine bisiklet Beykozlu hemşehrilerimizin desteği ile geçecek. ‘Sağlıklı Yaşam Kolay Ulaşım’ sloganı ile başlıyoruz. Asgari kalabalığı oluşturmak için bu organizasyonları yapıyoruz. Amaçladığımız noktaya Türkiye geldiğinde, yani Türkiye’de aktif nüfusunun yüzde 25’i bisiklet kullanmaya başladığında yıllık katkısı yaklaşık 50 milyar lira olacak. Yani hem sağlık harcamalarından kısılacak, hem diğer harcamalardan. Artı hem de daha sağlıklı olacağız” ifadelerini kullandı.


İlk turun güzergâhı Beykoz Belediyesi-Ortaçeşme-Akbaba-İETT durakları Tokatköy ve Beykoz Belediyesine U dönüşü şeklinde gerçekleşirken, turda 9.7 kilometre yol katedildi. Turun sonunda ise Beykoz Belediyesi katılımcılara 24 vitesli bisiklet ve bisiklet aksesuarları, kaykay, paten, cep telefonu kılıfı, kask gibi hediyeler dağıttı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 13:13
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