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Beykoz'da, park yeri nedeniyle tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın, tahliye edilmesine yapılan itiraz reddedildi.

29 Kasım 2018 Perşembe 11:44
Beykoz'da, park yeri nedeniyle tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın, tahliye edilmesine yapılan itiraz reddedildi.
Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 11:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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