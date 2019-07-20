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Beykoz’da modern şartlarda sünnet başladı

Beykoz Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına sünnet sevinci yaşatıyor.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:24
Beykoz’da modern şartlarda sünnet başladı

Beykoz Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına sünnet sevinci yaşatıyor. Sünnet için başvuru yapan ilçe sakinlerine modern şartlarda hijyenik ortamlarda sünnet işlemi uzman doktorlar tarafından gerçekleştiriliyor.


Beykoz Belediyesince sağlıklı koşullarda sünnet ettirilen çocuklar, hediye edilen kıyafetlerini giyerek hep birlikte İstanbul’un en fazla ziyaretçi alan ibadet mekânlarından Beykoz’daki Hz. Yuşa Türbesi ziyaret edecek. 24 Haziran’dan bu yana halen devam eden sünnet müracaatları 24 Temmuz’a kadar Beykoz Belediyesinin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne aileler tarafından şahsen yapılacak. Çocuklarının bu güzel anına ortak olan aileler ve misafirler, programda çeşitli ikramlarla ağırlanacak. Sünnet olan miniklere günün anısına Boğaz’a nazır türbenin bahçesinde hatıra fotoğrafı da çekilecek.


Sünnet şöleninde ilk sünnet olanlardan 7 yaşındaki Yağız Akyol, “Bu gün çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Belediye Başkanımız Murat Aydın’a teşekkür ederim” dedi.


Yağız’ın babası Tuncay Akyol, “Çok teşekkür ediyoruz. Bugün oğlumuzu sünnet ettireceğiz. Mutluyuz, heyecanlıyız. Bu vesile ile Murat Aydın Başkanımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz” şeklinde konuştu.


Çok mutlu olduklarını ifade eden anne Nazlı Akyol ise “Beykoz Belediye Başkanımız Murat Aydın’a teşekkür ediyorum. Bu vesile oldu. Ücretsiz olması ve sosyal hizmetlerinden dolayı çok sağ olsunlar” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:24
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