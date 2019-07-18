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Beykoz’da kundaklama iddiası polisi harekete geçirdi

İstanbul’un Beykoz ilçesi, Tokatköy Mahallesinde bulunan Kasırga Sokaktaki iki katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 06:23
Beykoz’da kundaklama iddiası polisi harekete geçirdi

İstanbul’un Beykoz ilçesi, Tokatköy Mahallesinde bulunan Kasırga Sokaktaki iki katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede çatıyı kaplayan alevlere müdahale ederek söndüren itfaiye ekipleri yangın yerinde yanıcı madde buldu.


İtfaiye ekiplerinin bulduğu yanıcı madde kundaklama şüphesini doğurdu


Beykoz ilçesi, Tokatköy Mahallesinde yer alan Kasırga sokaktaki iki katlı binada 04.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken alevlerin kısmen sardığı çatıda ve ev girişinde kırık cam şişe içerisinde ve çevrede yanıcı maddeye rastladı. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri toplamda on kişinin yaşadığı evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bina içerisinde yaşayan kişilerin davalık oldukları bir kişinin evi aleve vermek istediğini iddia etmesi üzerine polis çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ev sakinlerinin iddiasına göre saldırının olduğu ana kadar sokak içinden arabayla defalarca geçildi ve yüzleri maskeli kişi ya da kişiler yanıcı maddeyi evin arkasında bulunan tarladan eve doğru attı, çatıya isabet eden yanıcı madde yangına sebep oldu. Ev sakinlerinden Ahmet İnce, "Uyuyorduk, sese uyandık baktık şişeler vardı, hayatımıza kast ettiler. Kim olduğunu biliyoruz hasım sahibi" derken bir diğer ev sakini olan Saniye İnce, "Ben uyuyordum, kütür kütür tak tak çatının üzerine ben dedim herhalde dolu yağıyor. Kalktım ayağa baktım benim camın önü alevlendi. Kalkıp baktım ki her taraf yanıyor sonra korkuyla bağırdım ’Niye yatıyorsunuz, kalkın yanacağız ev tutuştu’ diye. Ondan sonra kiracımız geldi, hortumlarla kovalarla merdivene çıkarak, Allah razı olsun yangını söndürdüler. Benzin evin etrafına dağıldı kokudan yani öldük. On kişi kalıyorduk altı biz dört kişi de kiracı" ifadelerini kullandı.


Polis geniş güvenlik önlemi aldı


Tokatköy Mahallesinde saat 04.00 sıralarında meydana gelen yangında ev sakinlerinin yanıcı maddeyle eve saldırdılar iddiası üzerine polis bina çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken içerisinde yanıcı madde bulunan kırık cam şişeler olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendi. Binanın bulunduğu Kasırga Sokağa giriş çıkışlar polis tarafından kapatılırken basın mensupları bina çevresinden güvenlik gerekçesiyle uzaklaştırıldı. Polislerin bölgeye zırhlı araçlarla gelmesi de gözden kaçmadı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 06:23
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