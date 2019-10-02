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Beykoz'da orman yangını! 2 dönüm alan etkilendi

Anadolu Kavağı'ndaki ormanlık alanın üç farklı noktasında çıkan yangında, yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.

02 Ekim 2019 Çarşamba 17:55
Beykoz'da orman yangını! 2 dönüm alan etkilendi

Beykoz'da çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanın üç farklı noktasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın bölgesine helikopter de yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, 2 dönüm alan zarar gördü.

Soğutma çalışmasının yapıldığı bölgede, kundaklama ihtimaline karşı araştırmalar da devam ediyor.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 17:55
  1. Beykoz
  2. Anadolu Kavağı
  3. itfaiye ekipleri

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