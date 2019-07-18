Beykoz'da hareketli dakikalar! Yakıp kaçtılar

Beykoz'da iki katlı ev kimliği belirlenemeyen kişi yada kişilerce kundaklandı. Olay, Tokatköy Mahallesi Kasırga Sokak'ta saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan iki katlı binaya yüzleri maskeli kişi yada kişiler ellerindeki yanıcı maddeyi evinin çatısına atarak olay yerinden hızla kaçtı. Çatıda çıkan yangın kısa sürede bütün binayı sardı.

İki katlı binada oturan 10 kişi panikle dışarıya çıktı

İki katlı binanın çatısındaki yangın gören durum sakinleri binada yaşayan 10 kişiyi uyandırarak panikle dışarıya çıkardı. İhbar üzerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve binada yaşayan vatandaşların yardımıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri sokakta ve evinin etrafında geniş güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri evin bahçesinde yanıcı madde şişleri tespit etti

İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra evinin etrafında şişelerin içerisindeki yanıcı maddeyi tespit ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve evinin etrafında bir süre delil araştırması yaptı. Yapılan incelemelerin ardından olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin evde yaşayan kişilerle husumetli olduğu belirtildi.