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Beykoz'da duvar çöktü

Kaymakamlık binasının arkasındaki istinat duvarı çöktü - Çökme sonucu üç araç yıkıntının altında kaldı

14 Şubat 2019 Perşembe 09:37
Beykoz'da duvar çöktü

İSTANBUL (AA) - Beykoz Kaymakamlığının arkasında bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü.

Alınan bilgiye Gümüşsuyu Mahallesi Sümbül Sokak'taki Kaymakamlık binasının arkasında bulunan otopark bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle istinat duvarı çöktü.

Çökmeyle birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğüne ait üç otomobil, enkaz altında kaldı.

Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 09:37
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