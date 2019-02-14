0553 313 94 23

Beykoz’da çöken istinat duvarının altında kalan araçlar kaldırıldı

Beykoz’da çöken istinat duvarının altında kalan 3 araç, iş makineleri ile olay yerinden kaldırıldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:53
Beykoz’da çöken istinat duvarının altında kalan araçlar kaldırıldı

Beykoz’da çöken istinat duvarının altında kalan 3 araç, iş makineleri ile olay yerinden kaldırıldı.


Beykoz Kaymakamlığı ve Beykoz Adliyesi’nin bulunduğu yerleşkenin yakınındaki otoparkın istinat duvarı çöktü. Park halindeki 3 araç yıkılan duvarın altında kaldı. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda büyük hasar meydana geldi. Duvarın altında kalan araçları çıkarabilmek için itfaiye ve polis ekipleri seferber oldu. Önce olay yerine getirilen iş makineleriyle duvarın altına beton bloklar konuldu. Daha sonra duvar başka bir iş makinesinin yardımıyla askıya alındı. Bu sayede diğer iş makinesine bağlanan 3 araç, işlem her biri için ayrı ayrı tekrarlanarak çekildi. Araçların çekilişi kameralarca da kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'ın ABD askerlerine karşı tutumu sertleşti! "Ülkede yabancı üs istemiyoruz"
    1. Irak'ın ABD askerlerine karşı tutumu..
    2. POYD yeni üyelerine belgeleri sunuldu
    3. Amed Sportif Faaliyetler’de Uşak maçı..
    4. Hananey'den "yabancı istihbarat"..
    5. Sözcü ve Cumhuriyet’i ETS Tur besliyor
    6. Erdoğan, Kuzey Makedonya'ya başsağlığı..
    7. Sevgililer en çok cep telefonu hediye..
    8. Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını..
    9. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    10. Kartallı kadınlar için yeni bir terapi..
    11. Can dostlar için Osmangazi’den örnek..
    12. Lale Manço: “ Barış, vefatından 20 yıl..
    13. İYİ Parti FETÖ’nün çiftliğine dönüştü!
    14. Putin'den Suriye'de Türkiye ile "iş..
    15. Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı..
    16. Büyükorhan’da kapanan yollar açıldı
    17. Red Bull Uçuş Günü'ne katılmak için..
    18. Sharapova, Indian Wells'ten çekildi
    19. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan..
    20. Çocuklar, profesyonel sporcu ve..
    21. Kapadokya’da o otel inşaatı yıkılıyor
    22. Cibutili çocuklar şifayı Türkiye'de..
    23. Başkan Uçak’tan Alaşehir’in örnek..
    24. Putin, Erdoğan ve Ruhani görüşmesine..
    25. Tokat’a hanımeli değiyor
    26. Hızır orucu ne zaman tutulur? Hızır..
    27. Eve balkondan girmek isteyen çocuk..
    28. Türkan Erdoğan Atabeyli ASM açıldı
    29. Arnavutluk Meclisinde Başbakan Rama'ya..
    30. Ali Koç: "Yıldırım Demirören bugünden..
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir