0553 313 94 23

Beykoz’da çöken duvar havadan görüntülendi

Beykoz’da çöken ve park halindeki iki araca maddi hasar veren lüks villaya ait duvar havadan görüntülendi.

17 Şubat 2019 Pazar 13:09
Beykoz’da çöken duvar havadan görüntülendi

Beykoz’da çöken ve park halindeki iki araca maddi hasar veren lüks villaya ait duvar havadan görüntülendi.


Beykoz Yavuz Selim Mahallesi’ndeki Cömert Sokak üzerinde bulunan bir villaya ait duvar, bilinmeyen bir nedenle aniden çöktü. O sırada sokakta park halinde bulunan iki araç, duvarın altında kaldı. Duvarın üst kısmındaki bahçede bulunan ağaçlar da çöküntü nedeniyle yola devrildi. Yol ulaşıma kapanırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye, polis ve AKOM ekipleri olay yerine gelerek devrilen ağacı kesmek ve araçları yıkılan duvarın altından çıkarmak için çalışma başlattı. Olayda yaralanan olmazken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 13:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kurdukları ittifakın içerisinde PKK var"
    1. "Kurdukları ittifakın içerisinde PKK..
    2. Bir Baba Hindi Mustafa’nın heykeli..
    3. Dev maç Cüneyt Çakır'ın
    4. Gercüş’te umre ödüllü Siyer Sınavı..
    5. Binali Yıldırım: “Fatih’i eski..
    6. Özakcan; "Kapımız, herkese açık"
    7. Engelli Sanat Akademisi ile engelleri..
    8. Merasim Sokak şehitleri anıldı
    9. Tanzim için Niğde’den günde 6 kamyon..
    10. Balıkçıların tezgahları boş kaldı,..
    11. Edirne'de yıkılmaya yüz tutmuş..
    12. YÖK, üniversitelerde dijital dönüşüm..
    13. ANALİZ - Fransa'nın "sarı yelekliler"..
    14. Samsun’da 6 bin 384 uyuşturucu hap ele..
    15. Şüphelinin attığı poşette EYP bulundu
    16. Çayın yanında tespih
    17. Afyonkarahisar Cumhurbaşkanını bekliyor
    18. Pakistan kriket ligi, Pakistan'a dönüyor
    19. İran'dan peş peşe açıklamalar! Savaş..
    20. Beykoz’da çöken duvar havadan..
    21. Belediyelerin eğitimdeki yeri konuşuldu
    22. Aşırı yüklemeden dolayı elektrik..
    23. "Her yıl 500 bin ton ekmeği çöpe..
    24. Bakan Çavuşoğlu dış politikayı..
    25. Başkan Ataç, Vanlılara çalışmalarını..
    26. Nefessiz kalan sokak köpeğini tesis..
    27. ’Futbol Bir Oyundur’ çocuklardan..
    28. Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı..
    29. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü..
    30. Türk Kızılay Erciş Şube Başkanlığına..
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi