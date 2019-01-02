Beykoz'da cinayet

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da bir kişi silahla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, olay, Çubuk Mahallesi Şişecam Şimşek Sitesi'ndeki bir evde meydana geldi.

Murat Adıyaman (45), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı K.A. tarafından silahla vuruldu.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Adıyaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli K.A, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.