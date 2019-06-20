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Beykoz'da bisikletli ulaşım dönemi

Belediye Başkanı Murat Aydın:- "Beykoz'da bisiklet kenti olma yolunda ilk ve önemli adımı, paylaşımlı bisiklet sistemi ile hayata geçiriyoruz"

20 Haziran 2019 Perşembe 20:57
Beykoz'da bisikletli ulaşım dönemi

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi'nin en uzun sahil şeridine sahip ilçesi Beykoz'da, İSBİKE paylaşımlı bisiklet dönemi başlayacak.

Beykoz Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSPARK ve Beykoz Belediyesi iş birliğiyle, İSBİKE çatısı altında hayata geçen Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemiyle Beykoz'da bisikletler trafiğe iniyor, ilçede ulaşım artık çok daha kolay hale geliyor.

Özellikle belirli saatlerde artan trafik sorununa alternatif sağlamayı, sağlıklı yaşam ve turizme canlılık getirmeyi amaçlayan bisiklet sistemi, Beykoz sahilde 17 noktada kurulacak. İlk istasyon ise Küçüksu'da 21 Haziran Cuma günü hizmete girecek.

- "İSBİKE istasyonlarımız hayırlı uğurlu olsun"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz'da bisiklet kenti olma yolunda ilk ve önemli adımı paylaşımlı bisiklet sistemi ile hayata geçirdiklerini belirtti.

Sistemin modelini oluşturduklarını ve İBB, İSPARK iş birliğiyle altyapısını hazırladıklarını ifade eden Aydın, şu bilgileri verdi:

"31 Mart Yerel Seçimlerinden önce paylaşımlı bisiklet modelini ulaşıma entegre etmek sözlerimizden biriydi. Hamdolsun bu sözümüzü yerine getiriyoruz. İlkini Küçüksu'da açtığımız İSBİKE istasyonlarımızın diğerlerini de açarak ilçe sakinlerimizin hizmetine sunacağız. 17 tane olan hattımız, Anadoluhisarı Küçüksu çayırı Marmara Üniversitesi Spor Fakültesi önünden başlayacak, Çubuklu, Paşabahçe, Merkez, Yalıköy ve Tokatköy’den geçip Türk-Alman Üniversitesi’ne kadar gidecek. Böylece bu son noktada öğrencilerin ulaşımına da katkı sunmuş olacağız. Sahilin tadını, trafiğe takılmadan, ilk yarım saati ücretsiz bisikletlerle çıkaracağınız İSBİKE istasyonlarımız hayırlı uğurlu olsun."

İSBİKE Akıllı Bisiklet Beykoz durakları ise şu şekilde belirlendi:

"Küçüksu çayırı 1,2- Mihrabat Korusu girişi, Kanlıca, Sahilboyu otobüs durağı, Çubuklu İskelesi, Çubuklu arabalı vapur iskelesi, Şehit Bülent Kocabıyık Parkı, Beykoz Devlet Hastanesi, Paşabahçe, Beykoz Belediyesi, Beykoz merkez, Beykoz çayırı, Ortaçeşme otobüs durağı, Akbaba merkez otobüs durağı, Türk-Alman Üniversitesi."

İSBİKE bisikletlerini kiralamak için öncelikle cep telefonuna uygulamayı indirip üye olmak gerekiyor. Ardından seyahat başına kontör yükleyerek ya da farklı abonelik tiplerinden birini seçerek bisiklet kiralanabiliyor. Uygulamadan alınan kod bisiklet istasyonuna giriliyor ve kilidi açılan bisiklet hemen alınabiliyor. Bırakırken ise sadece boş olan istasyona bisikleti bırakmak yeterli oluyor. Avantajlı abonelik sisteminde ilk yarım saatlik kullanım için herhangi bir ücretlendirme yapılmıyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 20:57
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