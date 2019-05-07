Beykoz’da 5 bin kişi sokak iftarında buluştu

Ramazan ayının ikinci gününde 5 bin Beykozlu sokak iftarında bir araya geldi. Vatandaşlarla birlikte iftarını açan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Bu güzel akşamda Ramazan ayının ikinci gününde bizleri yalnız bırakmadığınız için bizlerle beraber iftar açtığınız için sizlere çok teşekkür ederim.” dedi.

Beykoz’da geleneksel hale gelen sokak iftarında bir araya gelen vatandaşlar birlikte oruçlarını açtı. Beykoz Belediyesi Meydanı’nda gerçekleşen sokak iftarınaBelediye Başkanı Murat Aydın ile binlerce vatandaş katıldı. İftar öncesi Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın masaları gezerek vatandaşları selamladı. İftara yakın Kur’an-ı Kerim okundu. 5 bin kişinin katıldığı iftar programı havadan görüntülendi.

İftar sonrası konuşma yapan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Sevgili hemşehrilerim her akşam Beykoz’umuzun farklı bir mahallesinde burada olduğu gibi iftar sofralarını kuracağız. Her akşam iftar programını belediye olarak gerçekleştireceğiz fakat ikramı iş adamlarımız, hayırseverlerimiz verecek. Ramazan’da paylaşma duygusunu bize yaşatan hayırseverlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Biz iftardan sonra ’gönül sofrası’ diye tabir ettiğimiz hemşehrilerimizin evine gideceğiz, çaylarını içeceğiz, muhabbet edeceğiz. Rabbim Beykoz’umuzu korusun. Rabbim ülkemizi, milletimizi, devletimizi ve tüm mazlumları korusun. Rabbim ülkemizdeki birlik ve beraberlik ortamını bu güzel atmosferi ve iklimi güçlendirerek devam etsin diye dua ediyoruz. Ve nihayetinde İnşallah sağlıkla, afiyetle, huzurla bayrama da kavuşmayı bizlere nasip etsin. Bu güzel akşamda Ramazan ayının ikinci gününde bizleri yalnız bırakmadığınız için bizlerle beraber iftar açtığınız için sizlere çok çok teşekkür ederim.” dedi.