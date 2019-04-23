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Beykoz’da 23 Nisan coşkusu kardeş şehirlerle yaşandı

Beykoz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Kosova, KKTC ve Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ndeki kardeş şehirlerden 77 çocuğu ağırladı.

23 Nisan 2019 Salı 22:54
Beykoz’da 23 Nisan coşkusu kardeş şehirlerle yaşandı

Beykoz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Kosova, KKTC ve Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ndeki kardeş şehirlerden 77 çocuğu ağırladı. Çocuk bayramının coşkusu, halk dansları gösterileri, geziler ve ziyaretlerle ilçeyi kuşattı.


Beykoz bu yıl, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen “XII. Uluslararası Beykoz Kaymakamlığı ve Beykoz Belediye Başkanlığı Halk Dansları Çocuk Festivali’nde Kosova’nın Prizren, KKTC’nin Mağusa ve Bosna-Hersek Cumhuriyeti’nin Srebrenica şehrinden halk dansları ekipleriyle renklendi. İlçedeki 23 Nisan coşkusuna geleneksel kıyafet ve gösterileriyle katılan çocuklar, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından makamlarında ağırlandı. Konuk ekipler festival kapsamında Beykoz’da bulunan Kelebek Çiftliği’ni, Türkiye’nin doğal ve tarihi güzelliklerinin sergilendiği Miniatürk Parkı’nı ziyaret ederek ve Boğaz Turu’na katıldı.Heyetler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü ise ülkelerine ait halk dansları performanslarını sergiledi. Festival sonunda her katılımcıya günün anısına katılım belgesi takdim edildi.


Ülkelerinden gelen çocuklara teşekkür eden Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Ailelerinize teşekkür ediyorum. Türkiye’ye İstanbul’a Beykoz’a gelmenize izin verdikleri için. Türkiye aynı zamanda sizin de ülkeniz haberiniz olsun. Bugün Türkiye’de çocuklar içince Bayram. Bayramınız kutlu olsun. Ailenize, yakınlarınıza bizlerin gönül dolusu selamlarını iletin. Yolunuz bahtınız açık olsun. Ömrünüz bereketli olsun. Size sağlıklı, güzel ömür diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 22:54
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