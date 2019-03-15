Beykoz’a yeni okul

Beykoz Belediyesinin “Yeni okullar, yeni hedefler, yeni gelecek“sloganıyla ilçeye kazandırdığı Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nun açılışı yapıldı.

Beykoz Belediyesinin eğitim yatırımları kapsamında tamamını kendi bütçesinden yaptığı Elmalı Necip Fazıl İlkokulu’nun ardından Boğaziçi Anadolu İHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ilçenin eğitim hayatına kazandırıldı.

Okulun açılışına Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay, Metro İstanbul A.Ş Genel Müdürü Kasım Kutlu, Beykoz İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Mehmet Karamehmetoğlu, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, muhtarlar, öğrenciler ve ilçe sakinleri katıldı.

Açılışta ilk olarak Yalıköy Serbostani Mustafaağa Camisi Müezzini Yunus Çiftçi Kur’an-ı Kerim okudu ardından okulun yapım ve tanıtım filmi gösterildi ve Şehit Ömer Halis Demir Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri mehteran gösterisi sundu.

“Beykoz’a her alanda kıymetli hizmetler kazandırdık.”

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Bu güzel okulu 14 ay gibi kısa sürede yaptık. Allah hayırlı nesiller yetişmesini nasip eylesin. 17 milyon TL’ye mal oldu. TFF’nin merkezi Beykoz’da, futbol’un kalbi ilçemizde atıyor.Alibahadır Okçuluk Merkezi ve Mesire Alanı’nın da açılışını yaptık. Okçuluk Vakfı’nın merkezi Beykoz’a gelecek ve ilçemiz bir ata sporunun merkezi olacak. Hentbol’un merkezini de Beykoz’a taşımayı düşünüyoruz. TFF ile yapımı tamamladığımız Beykoz Stadı’nın açılışını da yapıyoruz. Paşabahçe’de restore ettiğimiz Geleneksel İkiz Türk Evi de kız hafız yetiştirecek. Her alanda Beykoz’a kıymetli hizmetler kazandırdık. Okulumuzun yapımı için başta bu arsayı bize devr eden İBB Mezarlıklar Müdürlüğü’ne, kaymakamlığımıza, İlçe Mili Eğitim Müdürlüğümüze, belediye müdürlerimize ve firmamıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Belediyemize şükranlarımızı sunuyoruz”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay ise, “İlçemizde kısa bir sürede böylesi muhteşem bir okulun yapılması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Okul yapımlarında bize destek olan ve bizzat yeni okullar inşa eden Beykoz Belediyesi’ne yürekten şükranlarımızı sunuyoruz. Beykoz’un okul ihtiyacı diğer ilçelere göre çok fazla değil. Tekli eğitime geçmeye birkaç adımımız kaldı. Birkaç imam hatip okulu yaparsak din eğitim alanındaki ihtiyacımız da karşılanmış olacak. Bu bina kız öğrencilerimize tahsis edilecek ve gelecek eğitim-öğretim yılında hizmete açılacak. Belediyemiz başta olmak üzere okulun ilçemize kazandırılmasında emek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Belediyemiz milli eğitim camiası gibi çalıştı”

Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı da, “Bir güzellik yapılacaksa önce Beykoz’da yapılır. Belediyemiz ve milli eğitimin gayretiyle ilçemize tekli eğitime geçiyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 2019’da İstanbul’da ikili eğitim kalmayacak. Belediyemiz bugüne kadar milli eğitim camiası gibi çalıştı. Bu güzide eğitim yuvasını ilçemize kazandıran belediyemize, arsayı tahsis eden Büyükşehir belediyesine ve yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek yeni okulun hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Başkan Yücel Çelikbilek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay’a okulun “Devir Teslim Belgesi”ni teslim etti. Kaymakam Ahmet Katırcı da Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve Meclis Üyesi Nevzat Oral’a teşekkür plaketi verdi. İlçe Müftü Vekili Hilmi Tezcan’ın yaptırdığı duadan sonra açılış kurdelesi kesildi ve okul gezildi. Beykoz Belediyesi açılışa katılanlara etli pilav, ayran ve tatlı ikramı yaptı.

17 milyon TL’ye mal oldu

İBB Mezarlıklar Müdürlüğü’nden devralınan 7 bin metrekare alan üzerine, 8 katlı ve 24 derslikli inşa edilen okul 17 milyon TL’ye mal oldu. 22 Ocak 2018 tarihinde temeli atıldıktan sonra, 14 ay gibi kısa sürede yapımı tamamlanan okulun inşası için zeminde 146 adet fore kazık,388 adet jet gravt imalatı kullanıldı.

800 kız öğrencinin eğitim-öğretim göreceği okulda, 272 kişilik konferans salonu, mescitler,beden eğitimi salonları, 2 adet laboratuvar, görsel sanatlar atölyesi, müzik atölyesi, teknoloji tasarım atölyesi,yemekhane ve idari birimler de bulunuyor.