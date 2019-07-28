0553 313 94 23

Beykoz Su Sporları Festivali renkli anlara sahne oldu

Boğazın en uzun sahiline sahip ilçelerinden Beykoz’da, Türkiye’nin çeşitli kulüplerinden 60 sporcunun katıldığı Beykoz Su Sporları Festivali düzenlendi.

28 Temmuz 2019 Pazar 15:02
Beykoz Su Sporları Festivali renkli anlara sahne oldu

Boğazın en uzun sahiline sahip ilçelerinden Beykoz’da, Türkiye’nin çeşitli kulüplerinden 60 sporcunun katıldığı Beykoz Su Sporları Festivali düzenlendi. Halka açık ve ödüllü yarışmaların da yer aldığı festivalde Beykozlular doyasıya eğlendi.


Türkiye’nin çeşitli kulüplerinden 60 sporcunun katıldığı Beykoz Su Sporları Festivali renkli anlara sahne oldu. Festivalde profesyonel sporcular su jeti ve kano yarışmalarında kıyasıya rekabet etti. Aynı zamanda halka açık ödüllü yüzme ve yağlı direk yarışmalarına katılan vatandaşlar da birbirleriyle yarıştı. Halk yüzme yarışına 14 yaş ve üzerindeki, yağlı direk yarışına 18 yaş ve üzerindeki vatandaşların katıldığı yarışmaların sonucunda birincilere 750, ikincilere 500, üçüncülere 250 lira ödül verilecek. İki gün süren festivalde Pazar günü de profesyonel sporcular, su jeti yarışmasında kıyasıya rekabet etti. Renkli yarışmaların ve flyboard gösterilerinin bulunduğu festivalde Beykozlular doyasıya eğlendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 15:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emekli oldu self servis bahçe işine girdi
    1. Emekli oldu self servis bahçe işine..
    2. AÖL ek sınav ne zaman? AÖL ek sınav..
    3. Motosiklet: Suzuka 8 Saat Yarışı
    4. TBMM Başkanı Mustafa Şentop..
    5. Bilim adamları alarm verdi! Rekor..
    6. Yoğurt yiyerek çeyrek altın kazandı
    7. Glamoc Eğitim ve Kültür Merkezi açıldı
    8. Başkan Tanır: “Geleneklerimizi tekrar..
    9. Şenol Güneş, Türk takımlarının..
    10. Irak'ta yeni bir deniz üssü kuruluyor
    11. Güneş, Avrupa turuna çıkıyor!
    12. Kahvaltıda yediği poğaça sonu oldu!
    13. Beykoz Su Sporları Festivali renkli..
    14. Şehidin ismini dağlara yazdılar
    15. Engin Nurşani kimdir?
    16. Mersin'de eğlence mekanında yangın
    17. Hong Kong’da protestolara polis..
    18. Şampiyon tenisçiler yurda döndü
    19. Aydın Veteriner Hekimleri Odası’ndan..
    20. IKBY Güvenlik Konseyi Erbil saldırısı..
    21. Samsunspor güç depoluyor
    22. İranlı siyasetçi idam edilebilir!
    23. Karabük’ün yeni gözdesi Şehir..
    24. Lecce'den flaş Burak Yılmaz kararı
    25. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını..
    26. Akıllı mühimmat "Atom" göreve hazır!
    27. Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe..
    28. Alan’dan kampa sürpriz ziyaret
    29. Fenerbahçe günün ilk idmanını tamamladı
    30. Terör örgütlerinde ikna yoluyla teslim..
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı