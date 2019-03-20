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Beykoz Stadı Açılış Töreni

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:- "Ülkemizin sahip olduğu stadyumlar, kaliteleri ve modern görüntüleriyle dünyanın pek çok ülkesindeki statlardan çok daha iyi"- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "İstanbul'da 961 mahallemiz var. Mahalle liglerini İstanbul'da başlatıyoruz. Böylece futbolu, 7'den 70'e herkesin hizmetine sunuyoruz"

20 Mart 2019 Çarşamba 20:20
Beykoz Stadı Açılış Töreni

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizin sahip olduğu stadyumlar, kaliteleri ve modern görüntüleriyle dünyanın pek çok ülkesindeki statlardan çok daha iyi." dedi.

Yalıköy Mahallesi'nde inşa edilen Beykoz Stadı'nın açılış töreninde konuşan Kasapoğlu, sporun, barışın, sevginin, kardeşliğin en önemli araçlarından biri olduğunu belirtti.

AK Parti iktidarının başından beri spora çok büyük değer verdiğini dile getiren Kasapoğlu, "Ülkemizin sahip olduğu stadyumlar, kaliteleri ve modern görüntüleriyle dünyanın pek çok ülkesindeki statlardan çok daha iyi. İstanbul'da sporumuz ve gençliğimiz adına çok daha güzel yarınlara hep birlikte omuz omuza yürüyeceğimize inanıyorum." dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da Beykoz Spor'un, futbol ve basketbolda şampiyonluklar yaşamış 111 yıllık bir çınar olduğunu söyledi.

Beykoz Spor'un 1908'de Anadolu yakasında kurulup en üst liglerde oynayan iki kulüpten biri olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Biri Fenerbahçe diğeri de Beykoz Spor. Bugün istediği noktada değil. İnşallah yakın bir gelecekte toparlanacak, Süper Lig'de de oynamayı hak edecek bir duruma gelecek. Onun için size yapılan bu statlar helalı hoş olsun." diye konuştu.

Yıldırım, Beykoz Spor Kulübü'nün sarı ve siyah renkleri için "Sapsarı" tezahüratı yaparken, gençler de "simsiyah" şeklinde cevap verdi.

"Beykoz Spor'un vefakar taraftarları inşallah bu statta çok güzel maçlar izleyeceksiniz" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Geleceğimiz olan gençlerin önünü açmak için her imkanı seferber edeceğiz. Spor mu yapmak istiyorsunuz? Buyurun yapın. İşte saha. Daha fazlasını istiyorsanız onu da yapacağız. Masa tenisi, jimnastik, judo ve diğerleri. Hangi sporu yapmak istiyorsanız, türlü tesis emrinizde. Herkes, Beykoz'un güzelliklerini görecek. Yürüyüş yolları, koşu parkurları ve okullarımıza spor salonları yapacağız."

İstanbul'da mahalle kültürünü çok güzel yaşatan ilçelerden birinin Beykoz olduğuna işaret eden Yıldırım, "Burada hem mahalle ruhu yaşatılacak hem de spor daha çok teşvik edilecek. İstanbul'da 961 mahallemiz var. Mahalle liglerini İstanbul'da başlatıyoruz. Böylece futbolu 7'de 70'e herkesin hizmetine sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Törende Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Beykoz Spor Kulübü Başkanı Zeki Aksu, Yıldırım'a "34" numaralı formayı hediye etti.

Daha sonra açılış kurdelesi kesildi. Program, sporcularla hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 20:20
  1. Beykoz
  2. Binali Yıldırım
  3. sarı
  4. SİYAH
  5. Spor kulübü

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