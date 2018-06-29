Beykoz kundura fabrikasında korkutan yangın!

Beykoz Yalıköy'de bulunan tarihi kundura fabrikasında büyük yangın çıktı. Yangının dumanları geniş bir alanı kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye yönlendirildi.

Tarihi kundura fabrikası dizi ve film setlerinin uğrak yerleri arasında yer alıyor. Birçok dizi ve film kundura fabrikasında kurulan setlerde çekiliyor. Düğün, nişan ve benzeri özel gün fotoğrafları da bu fabrikada çekiliyordu.

Kundura fabrikasının hemen yanında ormanlık bir alan bulunuyor. Yangının ormanlık alana henüz sıçramadığı bilgisi var.

İtfaiye ekipleri Beykoz, Kavacık ve Çavuşbaşı'ndan sevk edildi. İtfaiye an itibarı ile müdahale ediyor. Bölge ilçeler olan Üsküdar ve Kadıköy'den de takviye itfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı.