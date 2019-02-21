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Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı ve Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, genç sporculara ödüllerini verdi

Beykozlu sporcu gençler, düzenlenen etkinlikte Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı ve Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek tarafından verilen ödülleri aldılar.

21 Şubat 2019 Perşembe 17:33
Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı ve Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, genç sporculara ödüllerini verdi

Beykozlu sporcu gençler, düzenlenen etkinlikte Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı ve Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek tarafından verilen ödülleri aldılar. Disk atma, uzun atlama, koşu, yüksek atlama gibi alanlarda başarıları olan gençlerin ödül törenine Rüştü Reçber de katıldı.


Beykoz’da yaşayan ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda disk atma, uzun atlama, koşu, yüksek atlama gibi birçok sportif alanda başarı elde etmiş gençler, düzenlenen bir törenle başarı belgesi aldılar. Törene Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı ve Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Beykoz Gençlik Hizmetleri ve spor ilçe müdürü Bülent Küçük, eski sporcu Rüştü Reçber gibi isimler de katıldı. Ödül töreninden önce Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı ve Rüştü Reçber konuşmalar gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından sporcular kürsüye çağırılarak ödülleri verildi. Başarılı sporcu gençlere, ödüllerin yanı sıra çanta içerisinde çeşitli hediyeler de verildi. Ödül töreninde konuşma yapan Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı; “Beykoz’da oturan milli sporcularımızla böyle bir etkinlik yapalım onların da desteğini alalım, bu Bülent hocamızın fikriydi ben ona teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk diyor ya “ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim” diye, ben de diyorum ki Rüştü’yü tarif etmiş. Benim için spor bağımlılıkla mücadele ile birinci sıradadır.” dedi.


Törende konuşma yapan Rüştü Reçber; “Gençlerin kötü alışkanlıklara yönelme eğilimi her zaman vardır biz büyüklerin de bu alışkanlıklardan gençleri uzak tutmak asıl hedefimiz benim için. Bu anlamda özellikle Beykoz belediyemizin yaptığı birçok çalışma var. Biz madde bağımlılığının gençler arasında yayılmasını engellemek için onlara sosyal kültürel ve sportif sorumluluklar verilmesi gerektiğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.


Törenin ardından basına açıklama yapan Rüştü Reçber; “Çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi bu. Sayın müdürüm Bülent Küçük’ün baş rolünü üstlendiği bir proje. Burada amaç çocuklarımızı sporun içerisinde tutarak onları kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek.” Dedi.


Beykoz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Bülent Küçük; “öncelikle bizleri kırmayıp desteklerini esirgemeyen kaptanımız Rüştü Reçber’e teşekkür ediyorum. Sosyal sorumluluk projesiydi bu bu yıl ikincisi gerçekleştirdik. Bu yıl sağ olsun kaptanımıza söyleyince ilgilendi bize her türlü desteği sağladı” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:33
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