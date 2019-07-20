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Beykoz Göksu Evleri’ndeki köpekler

Gazetemiz okurlarından İclal Yalçınlar, "Beykoz Göksu Evleri’ndeki köpekler" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:47
Beykoz Göksu Evleri’ndeki köpekler

İclal Yalçınlar/Beykoz

Beykoz Göksu Evleri’ndeki sokaklar, kaldırımlar ve caddeler köpek sürülerinin kontrolüne geçti. Saldırıya uğrayanlar, ısırılanlar 100 kişiden fazla. Beykoz Göksu Evleri’nde köpekler yoluyla taciz kastidir.

Safarat Yahudileri dört yüz sene Hristiyan gibi İspanya’da saklanmışlardı. Çocukları çivili fıçıya koyarak yuvarlayıp kanlarını dökünce İspanyollar uyanmış ve ayaklanmıştı.

Bugün Selanik Yahudileri ve Masonların bir kısmı Göksu Evleri’nde yaşıyor. Köpekleri Müslümanların üstüne saldırtıyorlar. ‘Bir şey yapmaz bir şey yapmaz sen merak etme köpeğin teyzesi veya dayısı’ deyip bir de aşağılıyorlar.

İçlerinden de gayet sevinerek ‘Müslümanı ısır ısır’ diye saldırtıyorlar. Bütün bunları kasten yaptırıyorlar. Sokaklar ve kaldırımlar güya belediyenin ama devlet yok..

Aidatların elli lirası köpeklerin masraflarına ayrılıyor. Yolların temizliği, işçilik ücreti, tazminatı, dışkılar için naylon torba parası... Bunlar köpeklerden zarar gören Müslüman Türklere ödettiriliyor. Hem zarar görüyorsunuz hem de para ödüyorsunuz.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:47
  1. İclal Yalçınlar
  2. Beykoz Göksu Evleri
  3. Safarat Yahudileri
  4. Hristiyan
  5. Selanik Yahudileri
  6. Masonlar
  7. Müslüman Türkler

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