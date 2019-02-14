Beykoz Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi yenilendi

Beykoz Devlet Hastanesi’nde onkoloji hastaları ve yakınlarına hizmet veren ve Beykoz Belediyesi tarafından yenilenen ‘Palyatif Bakım Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Beykoz Devlet Hastanesi’nde onkoloji hastaları ve yakınlarına hizmet veren ve Beykoz Belediyesi tarafından yenilenen ‘Palyatif Bakım Merkezi’nin açılışı törenle yapıldı. Merkezin açılışına Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, başkan yardımcıları, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 2 no’lu Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Prof. Dr. Kamil Özdil, Beykoz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Süleyman Erdoğdu ve hastane yönetimi, ilçe protokolü, kamu birim müdürleri, doktorlar, sağlık görevlileri, hastanenin palyatif bölümünde bulunan hastalar ve yakınları katıldı.

Özellikle ileri dönem onkoloji ve ağır hastaların yatabileceği özel olarak yapılan merkezde, yoğun bakımlara yatışları azaltmak planlanırken, artık sadece tıbbi destek tedavisi verilebilecek, kaybetme aşamasında olunan hastalara da hizmet vermek amaçlanıyor.

Hastaların dinî vecibelerini yerine getirebileceği hem de sağlık desteği alacağı merkezler, Anadolu Yakası’nda Üsküdar, Beykoz, Haydarpaşa, Avrupa Yakası’nınBeyoğlu bölgesi ve Büyükçekmece’deki devlet hastanelerinde kuruldu.

Palyatif Servisine Beykoz Belediyesi tarafından yapılan bakım onarımla mevcut klima tesisatı deplase edilerek yeni havalandırma sistemi yapıldı. Asma tavan ve barosel (ışıklı görsel tavan) imalatıyla hasta odalarının asma tavanları led armatürlü gizli ışıkla aydınlatıldı, elektrik tesisat ve aydınlatma tadilatıyla hemşire odası, mutfak tezgah ve dolapları yenilendi. Koridor ve hasta odalarında lamine koruyucu bantlarla, alçı sıva ve boya tadilatları yapılarak çok amaçlı salon eklendi,aktivite odası ise laminat döşemeyle kaplandı.

Merkezin havalandırmasının yenilenerek perdelerinin değiştirildiği, kırık ve koyu camlarının onarıldığı, tavan ve duvarların boyanarak dekoratif resim çerçeveleri konulduğu, 11 yatak kapasiteli ve tüm odalarında banyo ve tuvaletin bulunduğu klinik, haftanın her günü onkoloji polikliniğinde hizmet veriyor.

Başkan Yücel Çelikbilek: “Bu hizmet Beykozlularındır, hayırlı olsun”

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek; “Buranın açılmasında rol oynayan, emek veren, düşünen bu işin asıl mimarı olan doktorlarımızdan Allah razı olsun. Burası bir ev ortamı gibi olacak, hasta dinlenecek, kitap okuyacak, manevi eğitim veren üstadımızı dinleyecekler. Aynı zamanda aileler de onlarla birlikte eğitim alacak ve yakınlarıyla daha sıcak bir ortamda bulunacaklar. Biraz daha moralleri yüksek olacak. Bu hizmet, Beykozlularındır, hayırlı olsun diliyorum” dedi.

Başhekim Süleyman Erdoğdu: “Belediye Başkanımız Yücel Çelikbilek’e teşekkür ediyoruz”

Beykoz Devlet Hastanesi Başhekimi Süleyman Erdoğdu; “Merkezimizde hasta sahiplerine hastaların bakımı ile ilgili eğitim, Müftülüğümüzce de manevi destek veriliyor. Böylece hastalarımıza maddi ve manevi çift yönlü tedavi uygulayarak, sonrasında evlerine yolluyoruz. Birçok yeniliğin yapıldığı merkezimizin değişimi ve güzelleşmesi adına destek sağlayan Belediye Başkanımız Yücel Çelikbilek’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Kamil Özdil: “Yoğun bakıma etkisi için önemli”

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 2 no’lu Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Prof. Dr. Kamil Özdil; “Palyatif Bakım Merkezleri, yoğun bakım ve geriatrik (yaşlı nüfusa) etki eden bir alan olması nedeniyle önemli. Böyle güzel bir hizmeti bizlere kazandırdığı için emek veren herkese çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından Başkan Yücel Çelikbilek ve beraberindekiler, merkezdeki hastaları ziyaret ederek çikolata ve çiçek takdim etti.

Palyatif bakım nedir?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ilk olarak 1989 yılında tanımlanan Palyatif bakım, yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan problemler ile karşılaşan hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini, başta ağrı olmak üzere tüm fiziksel, psikososyal ve ruhsal problemlerin erken tespit edilerek ve etkili değerlendirmeler yapılarak önlenmesi veya giderilmesi yolları ile arttıran bir yaklaşımdır. Kanser Palyatif bakımı, hastalar ve aileleri için acı ve sıkıntı verici olup onların hayat kalitesini etkileyen çeşitli hususlara yönelik iyileştirmelerin (terapilerin) kanser bakımına entegre edilmesidir.