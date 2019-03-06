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Beykoz Belediyesi Mart Meclisi’nde Yeşilay’a destek

Beykoz Belediye Meclisi Mart Ayı’nın ikinci toplantısında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:05
Beykoz Belediyesi Mart Meclisi’nde Yeşilay’a destek

Beykoz Belediye Meclisi Mart Ayı’nın ikinci toplantısında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.Belediye Meclis üyeleri 1-7 Mart tarihlerinde kutlanan Yeşilay Haftası’na taktıkları şapka, rozet ve bilekliklerle dikkat çekti.


06 Mart 2019 günü Mart ayının ikinci birleşimini gerçekleştiren Beykoz Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili İbrahim Hocaoğlu başkanlığında bir araya geldi. Toplantının açılışından önce AK Parti Meclis Üyesi ve Yeşilay Beykoz Şube Başkanı Emin Yavuz tüm meclis üyelerine Yeşilay logolu şapka, rozet, bileklik ve bağımlıkla mücadeleyi anlatan yayınlar dağıttı.


Meclis üyeleri gençleri ve çocukları bağımlılığa karşı korumak için Yeşilay’ın çalışmalarına her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi.


Toplantıda gündem dışı söz alan AK Parti Grubu meclis üyesi ve Yeşilay Beykoz Başkanı Emin Yavuz, Yeşilay kurumu ile ilgili bilgilendirme yaptı.



Yeşilay Başkanı Emin Yavuz :“Bağımlılıktan korunmanın en kolay yolu hiç başlamamaktır”


Yeşilay Başkanı Emin Yavuz, Yeşilay’ın 5 Mart 1920’de İstanbul’da "Hilal-i Ahdar" adıyla kurulduğunu, insanların bağımlılık yapıcı maddelerden korunması amacıyla faaliyet gösterdiğini belirterek, “1 - 7 Mart tarihlerinde ülkemizde Yeşilay haftası olarak kutlanır. Beykoz Şubesi ise Ocak 2016’da kuruldu. En önemli faaliyetimiz arasında 2017’de madde bağımlılığını anlatan 17 lisede 10 bin öğrencinin izlediği ‘Etme’ adlı oyunumuz İstanbul Valiliği’nce en başarılı proje seçildi. Bağımlılıkla ilgili ailelere de Müftülüğümüzle ortak eğitim seminerleri yaptık. En etkili çalışmanın tiyatro olduğunu gördük. 2018’de de Belediye, Kent Konseyi ve Yeşilay’la ortaklaşa ‘Bağımsız Hayat’ tiyatromuzu sergiledik. Bu hafta içinde de Medipol Üniversitesi ve Yeşilay’la ortaklaşa ilkokullarımıza bilinçlendirme ziyareti yapıyoruz. Yeşilay’a destek veren Beykoz Belediye Başkanımız Yücel Çelikbilek ve kurucu başkanımız Necla Sümer’e çok teşekkür ediyorum. Bağımlılıktan korunmanın en kolay yolu hiç başlamamaktır.” dedi.


Meclis genel kurulunda ise gündem maddelerinden, ‘Sokak İsimlendirilmesi hakkındaki Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu’ oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.


Gündemde Olmayan Müdürlük Teklifleri’nden, ‘Beykoz İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Münevver Ayaşlı Caddesi No:32 adresinde bulunan taşınmazın Cami Müştemilatı olarak kullanılmak üzere Beykoz Müftülüğüne tahsis edilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi’ ve ‘Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi, 811 Ada 4 Parsel hakkındaki Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi’ oybirliğiyle gündeme alınarak Hukuk Komisyonu’na oy birliğiyle havale edildi.


Beykoz Belediye Meclisi 08 Mart Cuma günü saat 10:00’da bir araya gelecek.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:05
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