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Beykent ile Karataş hattına 22 yeni otobüs

Ulaşımda erişebilirliği sağlamak ve olası sıkıntıları asgariye indirmek için çalışmalarını sürdürün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye otobüs hattına 22 adet yeni otobüs ekledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:01
Beykent ile Karataş hattına 22 yeni otobüs

Ulaşımda erişebilirliği sağlamak ve olası sıkıntıları asgariye indirmek için çalışmalarını sürdürün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye otobüs hattına 22 adet yeni otobüs ekledi.


Gelişen ve nüfusu aratan şehri bir baştan diğer başa taşıyan Büyükşehir Belediyesi, Beykent ile Karataş arasında sefer yapan B75 ile B76 belediye otobüslerine 22 adet ekleme yaptı.


Beykent, Otogar, İstasyon, İnönü Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi, Gaziantep Üniversitesi ve Karataş-1 istikametinde hizmet veren B75 belediye otobüsüne 11, yine Beykent, Otogar, İstasyon, İnönü Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi, Gaziantep Üniversitesi ve Karataş-2 istikametinde hizmet veren B76 belediye otobüsüne de 11 adet yeni otobüs eklendi.


Yetkililer; her iki yerleşim bölgesinde artan nüfus yoğunluğunu ve gelen talepleri dikkate alarak hareket edilerek UKOME’den geçen karar ile yeni otobüslerin seferleri başladığını belirttiler.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:01
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