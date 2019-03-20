0553 313 94 23

Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 8 kişiye umut odu

ATM’den para çektiği sırada beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Yusuf Arslan'ın organları, 8 hastaya umut oldu- Operasyonla alınan organlar, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ve helikopterle Ankara ve İzmir'deki 8 hastaya ulaştırıldı- Arslan'ın eşi Emine Arslan:- "Eşimle televizyonda nakil bekleyen hastaları görüyorduk, hastanede yattığımız için. Sağlığında sürekli istiyordu. Her zaman, 'Ben bütün organlarımı, iç organlarımı öksüz kalmasın diye bağışlamak istiyorum.' derdi"

20 Mart 2019 Çarşamba 21:30
Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 8 kişiye umut odu

BARTIN (AA) - Bartın’da, geçirdiği beyin kanamasının ardından beyin ölümü gerçekleşen Yusuf Arslan'ın organları, 8 hastaya umut oldu.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Arslan (41), önceki gün ATM’den para çektiği sırada bir anda fenalaşarak yere düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Arslan'ı Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Burada tüm müdahalelere rağmen beyin kanamasına bağlı beyin ölümü gerçekleşen Arslan'ın yakınları organları bağışlama kararı aldı.

Bunun üzerine Ankara ve İzmir’den gelen ekiplerce, operasyonla alınan Arslan'ın kalbi, karaciğeri, iki böbreği, akciğeri ve korneaları Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ve helikopterle Ankara ve İstanbul'daki çeşitli hastanelerde nakil bekleyen 8 hastaya ulaştırıldı.

Organların nakil araçlarına taşınması sırasında Arslan'ın eşi Emine Arslan'ın ve yakınlarının, gözyaşı döktüğü görüldü.

Bu arada demir çelik fabrikasında çalışan ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Arslan'ın cenazesinin, Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Emine Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşiyle 13 senelik evli olduğunu söyledi. Eşinin, daha önce böbrek taşı düşürdüğünü anlatan Arslan, "Böbrekleri kendinden taş düşürüyordu, hatta bir ara kaybetme noktasına geldi. Eşimle televizyonda nakil bekleyen hastaları görüyorduk. Hastanede yattığımız için. Sağlığında sürekli istiyordu. Her zaman, 'Ben bütün organlarımı, iç organlarımı öksüz kalmasın diye bağışlamak istiyorum.' derdi. Pazartesi günü akşamı küçük bir düşmeyle, beyin kanamasıyla orada ölmesi, kurtulamaması... Organ nakline o şekilde karar verdim." diye konuştu.

Bartın Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Nizamettin Ayan da "Ailesine başsağlığı diliyorum. Hastamız ayın 18’i itibariyle beyin kanaması nedeniyle hızlıca acile alınıyor. Hastamıza beyin ölümü tanısı konuldu. Sonrasında aileyle görüşüldü. Allah razı olsun, ailesi bu zor günlerinde çaresiz bekleyişlere bir umut ışığı olacak şekilde organ bağışını kabul ettiler. Bu noktada kendilerine teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 21:30
  1. Bartın
  2. organ nakli
  3. Yusuf Arslan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    800 bin takipçisi olan YouTuber anne, çocuklarına işkenceden tutuklandı
    1. 800 bin takipçisi olan YouTuber anne,..
    2. FIBA Avrupa Kupası: Pınar Karşıyaka:..
    3. Sancaktepe’de korkutan depo yangını
    4. Zeybekci ‘İzmir Kültür ve Sanat..
    5. İnegöl’de polis çok sayıda silah ele..
    6. "Bunların belediyecilik karneleri..
    7. Amasya’da Erdoğan heyecanı
    8. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    9. Adıyaman'da kaçak akaryakıt operasyonu
    10. Karaman’da koyun hırsızlığına karışan..
    11. BBP'nin Turgutlu mitingi
    12. "Kudüs benim için kırmızı çizgidir"
    13. Fenerbahçe Beko'da gözler, CSKA..
    14. Denizli Acıpayam'da 5,5 büyüklüğündeki..
    15. Washington Post'tan kiliselerdeki..
    16. Vali şampiyon sporcuyu ödüllendirdi
    17. ABD, BM'nin Meksika sınırına ziyaret..
    18. Kağıthane’de elektrik direğinde..
    19. "Spekülasyon yaparak tüketicimize..
    20. Cudi Dağı’nda teröristlere ait..
    21. Fenerbahçe'den taraftarlara bağış..
    22. Eski Galatasaraylı Tudor'un yeni..
    23. Bakan Selçuk, Ege’nin en büyük engelli..
    24. Bakan Pekcan: “Kadınlara 200 milyon..
    25. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    26. "İran üzerindeki baskı işe yarıyor"
    27. "ABD ile Pakistan yetkilileri yakında..
    28. İstanbul'u kana bulayacaktı! O DAEŞ'li..
    29. İnsanlık bitmiş dedirten olay!..
    30. Putin, Nazarbayev’e teşekkür etti
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar