Beyin kanaması sonucu ölen polis, toprağa verildi Batman’da, beyin kanaması sonucu dün hayatını kaybeden polis memuru Kubilay Fırat’ın cenazesi memleketi Kırşehir’de toprağa verildi.

Batman’da, beyin kanaması sonucu dün hayatını kaybeden polis memuru Kubilay Fırat’ın cenazesi memleketi Kırşehir’de toprağa verildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından kara yoluyla Kırşehir’e getirilen 36 yaşındaki Kubilay Fırat için merkeze bağlı Özbağ beldesi Kışlapınar Camisi’nde tören düzenlendi.

Cenaze törenine, polis memurunun eşi ve yakınları, Kırşehir Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Özbağ Belediye Başkanı Rasim Arazay, protokol üyeleri, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.