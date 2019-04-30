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Beyin kanaması sonucu ölen polis, toprağa verildi

Batman’da, beyin kanaması sonucu dün hayatını kaybeden polis memuru Kubilay Fırat’ın cenazesi memleketi Kırşehir’de toprağa verildi.

30 Nisan 2019 Salı 14:59
Beyin kanaması sonucu ölen polis, toprağa verildi

Batman’da, beyin kanaması sonucu dün hayatını kaybeden polis memuru Kubilay Fırat’ın cenazesi memleketi Kırşehir’de toprağa verildi.


Batman Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından kara yoluyla Kırşehir’e getirilen 36 yaşındaki Kubilay Fırat için merkeze bağlı Özbağ beldesi Kışlapınar Camisi’nde tören düzenlendi.


Cenaze törenine, polis memurunun eşi ve yakınları, Kırşehir Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Özbağ Belediye Başkanı Rasim Arazay, protokol üyeleri, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 14:59
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