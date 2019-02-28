Beyin kanaması geçiren polisten acı haber Tokat’ta geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru İlyas Çiftçi, memleketi Amasya’ya son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat’ta geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru İlyas Çiftçi, memleketi Amasya’ya son yolculuğuna uğurlandı.

40 gündür tedavi altında olduğu Sivas’taki hastaneden Amasya’ya getirilen 45 yaşındaki Çiftçi için Amasya Emniyet Müdürlüğünde resmi tören düzenlendi. Tokat Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesinde görev yapan evli ve 4 çocuk babası Çiftçi, Sultan Beyazıt Camisi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Tekirdede Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, yakınları ve meslektaşlarının yanı sıra Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile Müftü Abdulkadir Keşvelioğlu da katıldı.

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