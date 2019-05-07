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Beyin kanaması geçiren gazeteci defin edildi

Gaziantep’te spor muhabirliği yapan Musa Baş, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

07 Mayıs 2019 Salı 14:36
Beyin kanaması geçiren gazeteci defin edildi

Gaziantep’te spor muhabirliği yapan Musa Baş, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Gazeteci Baş, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Gaziantep’te yayın yapan Antep Medya Yayıncılık’ta spor muhabiri olarak görev yapan Musa Baş (38), geçen hafta geçirdiği beyin kanaması sonucu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık bir haftadır yoğun bakın ünitesinde tutulan Musa Baş tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.


Gazeteci Baş’ın cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından defin edildi.


Cenaze törenine, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, futbolcular, çok sayıda gazeteci, yakınları ve sevenleri katıldı.


Baş’ın cenazesi, kılınan öğle namazının ardından dualarla Yeşilkent Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 14:36
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