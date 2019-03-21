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Beyin farkındalığı haftası GAÜN’de kutlandı

Beyin Farkındalığı Haftası, ‘Beynimizi Tanıyalım’ teması ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nın düzenlediği ve Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği’nin(TÜBAS) katkı verdiği etkinliklerle kutlandı.

21 Mart 2019 Perşembe 17:16
Beyin farkındalığı haftası GAÜN’de kutlandı

Beyin Farkındalığı Haftası, ‘Beynimizi Tanıyalım’ teması ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nın düzenlediği ve Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği’nin(TÜBAS) katkı verdiği etkinliklerle kutlandı.


Etkinlikte konuşan GAÜN Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Orhan, Beyin Farkındalığı Haftası’nın önemine değindiği konuşmasında, “Haftada, beynin yapısı, işlevi, sağlığı ve beyin araştırmaları hakkında farkındalık oluşturmak ve geliştirmek amacıyla düzenlenmektedir” dedi. GAÜN Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin de etkinliklere katıldığını belirten Prof. Dr. Orhan sözlerini şöyle sürdürdü:


“Etkinliği katılan ve çeşitli okullardan gelen öğrenciler, beynin işlevi hakkında bilgi alarak, zihinsel ve motor aktiviteleri geliştirici bulmaca ve boyamalar yaparak, beyin sağlığı, öğrenme ve hafızayı geliştirmek için yapılması gerekenler hakkında tartışmaya katıldı. Eğitim sonunda düzenli uyku ve dengeli beslenmenin büyüme döneminde olan çocuklar için son derece önemli olduğunun bilincine varan öğrenciler beynin sağlıklı gelişimi için zihni çalıştıran kitaplar okuma, bulmacalar çözme, düzenli fiziksel egzersiz yapma, müzik ve sanatla uğraşmanın faydalı olacağını kavradı. Ders çalışırken tekrar etmenin başarıyı artıracağının farkına vardı.”


Etkinlik kapsamında, Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Temel Yapa Çocuk Evi’nden 140 öğrenci hafta boyunca gruplar halinde anatomi laboratuvarını ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:16
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