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Beydeğirmeni’nde yatırım başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin en önemli hayvancılık tesisi olacak olan Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:48
Beydeğirmeni’nde yatırım başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin en önemli hayvancılık tesisi olacak olan Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ülkemizin en büyük hayvancılık tesislerinden olacak olan Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde yatırımların kısa sürede başlayacağını açıkladı. Başkan Büyükkılıç, ilk tesisleri yapacak olan yatırımcılarla birlikte Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu ve önemli açıklamalar yaptı. 5,5 milyon metrekarelik büyüklüğü ile ülkemizin en büyük hayvancılık üretim üssü olacak olan Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde alt yapı tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras ve Ziraat Bankası Bölge Başkanı Serdar Eldemir ile birlikte Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu. Bölgeyi gezen ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan idare binasını inceleyen Başkan Büyükkılıç, ilk yatırımların başlayacağını açıkladı. Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nin Kayseri’nin prestij projelerinden olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, projede yer almak isteyen yatırımcı sayısını 330 kişiye ulaştığını belirtti. Ticaret Borsası ve Kırmızı Et Üreticileri ile yaptıkları görüşmeler sonrası yatırımcı sayısının iki kat arttığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, ilk tesislerin Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras tarafından yapılacağını söyledi. Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde bir yarış içinde yatırımların süreceğini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Suyumuz, elektriğimiz, yollarımız hazır. Parselasyon tamamlanmış durumda. Uygulama bazında tüm paydaşlarımızla bir araya geldik, durmak yok yola devam diyoruz. Ankara’da Sincan Hayvancılık Bölgesi projesini yerinde incelemiştik. Bu işi yapacak yatırımcıları da bir heyet halinde götüreceğiz, uygulamaları ve aksaklıkları yerinde görmelerini sağlayacağız” dedi.


Beydeğirmeni projesinde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Gelecek gıdada, tarımda ve hayvancılıkta. Orta Anadolu’da ülkemize ışık saçacak, katma değer sağlayacak, üretime en büyük desteği vererek şehrimizin yüzünü güldürecek proje hayata geçiyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:48
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