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Beybolat tarihte kimdir? Diriliş Ertuğrul’daki Beybolat Ali Ersan Duru kimdir?

Diriliş Ertuğrul dizisine yeni katılan Umurbeyoğuları Beyi Umur Bey’in oğlu olarak diziye dahil olarak atından söz ettiren Beybolat tarihte kimdir? Tarihte Beybolat diye biri var mıdır? Diriliş Ertuğrul’da Beybolat’a hayat veren Ali Ersan Duru kimdir nerelidir? Ali Ersan Duru kaç yaşındadır?

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:40
Beybolat tarihte kimdir? Diriliş Ertuğrul’daki Beybolat Ali Ersan Duru kimdir?

Diriliş Ertuğrul dizisine yeni katılan Umurbeyoğuları Beyi Umur Bey’in oğlu olarak diziye dahil olarak atından söz ettiren Beybolat tarihte kimdir? Tarihte Beybolat diye biri var mıdır? Diriliş Ertuğrul’da Beybolat’a hayat veren Ali Ersan Duru kimdir nerelidir? Ali Ersan Duru kaç yaşındadır?

Diriliş Ertuğrul dizisinin izleyenleri diziye yeni katılan ve Umur Bey’in oğlu olarak seyircinin karşısına çıktı. Emir Bahattin ile ortak çalışarak, Moğulların zulmüne razı göstermeyen Türkmen Beylerini katletti. Peki Diriliş Ertuğrul’a katılan Beybolat tarihte kimdir? Beybolat diye biri tarihte var mıdır? Diriliş Ertuğrul Albastı Beybolat aslında tarihte yer almadığı öğrenildi. Diriliş Ertuğrul’da Albastı olarak bilinen Beybolat’ı oyuncu Ali Ersan Duru canlandırmakta. Peki Ali Ersan Duru kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? 

Ali Ersan Duru kimdir?

19 Eylül 1984 tarihinde dünyaya gelen oyuncu an itibarıyla 34 yaşındadır. Oyuncu olmaya on sekiz yaşındayken karar vermiştir. Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı dönem içinde amatör tiyatrolarda görev alarak oyunculuk hayatına atılmıştır. Öncelikle Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ile çalışmaya başlamış 2008’de ise Diyalog Sanat’ta ilk oyunculuk eğitimini almıştır.

Ardından Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları’na katılan oyuncu üç yıllık bir tiyatro eğitimi almıştır. Başarılı oyuncu günümüze dek pek çok dizide kendisini göstermiştir. Albastı Beybolat Bey, sadece ismi ile bile çevresindekilere korku salmış bir karakterdir. Selçuklu devletinin Emir’i Bahattin’e çalışan, Umurbeylerinin yeni beyidir. Moğollara direnen Türk beylerini öldürerek direnci kırmak, obaları hizaya getirmek ve Moğol işgalinin sürmesi için görev üstlenmişti. Beybolat'ın yanlıştan dönüp Ertuğrul'un yanında mı alacağı merak konusu olmaya devam ediyor. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:40
  1. Beybolat tarihte kimdir?
  2. Diriliş Ertuğrul’daki Beybolat Ali Ersan Duru kimdir?

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