Beyazıt’taki otobüs kazası dehşeti kamerada Beyazıt’ta gaz pedalı sıkıştığı iddia edilen otobüsün karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyazıt’ta gaz pedalı sıkıştığı iddia edilen otobüsün karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde hızla gelen otobüsün önündeki araçlara çarparak ilerlediği ve otoparktan aşağıya düştüğü görülüyor.

Beyazıt’ta sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında 4 kişi yaralanmış 12 araç hasar görmüştü. Yaşanandehşet anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hızlailerleyen otobüsün araçlara çarptığı ve ardından otoparka düştüğü görülüyor.

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