Beyazıt’taki otobüs kazası dehşeti kamerada
Beyazıt’ta gaz pedalı sıkıştığı iddia edilen otobüsün karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.21 Mart 2019 Perşembe 12:40
Beyazıt’ta gaz pedalı sıkıştığı iddia edilen otobüsün karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde hızla gelen otobüsün önündeki araçlara çarparak ilerlediği ve otoparktan aşağıya düştüğü görülüyor.
Beyazıt’ta sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında 4 kişi yaralanmış 12 araç hasar görmüştü. Yaşanandehşet anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hızlailerleyen otobüsün araçlara çarptığı ve ardından otoparka düştüğü görülüyor.
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