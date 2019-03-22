Beyazıt'ta 12 araca çarpan otobüsün şoförü için karar verildi Beyazıt Meydanı’nda dün bir özel halk otobüsünün park halindeki 12 araca çarparak 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı kazaya ilişkin sorgulanan şoför Yüksel Kostuk, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyazıt’taki kazada özel halk otobüsü sürücüsü Yüksel Kostuk çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mağdur avukatlarının ise sürücünün serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi. "Gaz pedalı takılı kaldı" Beyazıt Meydanı’nda dün bir özel halk otobüsünün park halindeki 12 araca çarparak 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı kazaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından gözaltına alınan özel halk otobüsünün şoförü Yüksel Kostuk, polisteki sorgusunun ardından sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Polisteki ifadesinde otobüsün gaz pedalının sıkıştığını ve kazanın bu nedenle yaşandığını iddia eden sürücü, adliyede savcılıkça sorgulandı. Mağdur avukatları itiraz etti Savcılık, sorgusunun ardından sürücü Yüksel Kostuk’u ‘birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek’ suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Mahkemede ifadesi alınan Yüksel Kostuk, yurt dışına çıkış yasağı ve imza adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan mağdur avukatlarının sürücünün serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.