Beyazıt’taki kazada özel halk otobüsü sürücüsü Yüksel Kostuk ’birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme’ suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. IHAAW110127-ASA/22-03-2019- Beyazıt’taki kazada özel halk otobüsü sürücüsü Yüksel Kostuk ’birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme’ suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

IHAAW110127-ASA/22-03-2019- Beyazıt’taki kazada özel halk otobüsü sürücüsü Yüksel Kostuk ’birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme’ suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.22.03.2019 11:01:27TSINNNN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.