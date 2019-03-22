Beyazıt’taki kazada özel halk otobüsü sürücüsü Yüksel Kostuk ’birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme’ suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
IHAAW110127-ASA/22-03-2019- Beyazıt’taki kazada özel halk otobüsü sürücüsü Yüksel Kostuk ’birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme’ suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.22 Mart 2019 Cuma 11:06
IHAAW110127-ASA/22-03-2019- Beyazıt’taki kazada özel halk otobüsü sürücüsü Yüksel Kostuk ’birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme’ suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.22.03.2019 11:01:27TSINNNN
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