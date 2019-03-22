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Beyazıt’taki kazada özel halk otobüsü sürücüsü Yüksel Kostuk ’birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme’ suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

IHAAW110127-ASA/22-03-2019- Beyazıt’taki kazada özel halk otobüsü sürücüsü Yüksel Kostuk ’birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme’ suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

22 Mart 2019 Cuma 11:06
Beyazıt’taki kazada özel halk otobüsü sürücüsü Yüksel Kostuk ’birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme’ suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

IHAAW110127-ASA/22-03-2019- Beyazıt’taki kazada özel halk otobüsü sürücüsü Yüksel Kostuk ’birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme’ suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.22.03.2019 11:01:27TSINNNN

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:06
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