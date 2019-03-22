Beyazıt’taki kazada otobüs şoförüne tutuklama istemi Beyazıt’ta dün meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin özel halk otobüsü sürücüsü Yüksel Kostuk, tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Beyazıt’ta dün meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin özel halk otobüsü sürücüsü Yüksel Kostuk, tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Beyazıt Meydanı’nda dün özel halk otobüsünün park halindeki 12 araca çarparak 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı kazaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından gözaltına alınan özel halk otobüsünün şoförü Yüksel K., polisteki sorgusunun ardından sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Polisteki ifadesinde otobüsün gaz pedalının sıkıştığını ve kazanın bu nedenle yaşandığını iddia eden sürücü, adliyede savcılıkça sorgulandı. Savcılık, sorgusunun ardından sürücü Yüksel K.’yı ’birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek’ suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.