Beyazıt'taki düzenlemede gecikme Tahtakale'yi bu hale getirdi

Bugün İstanbul’da sağanak yağış hayatı felç etti. Yağıştan etkilenen bölgelerden biri de Tahtakale oldu. Geçtiğimiz günlerde Beyazıt’a yaptığı ziyarette bölgede çevre düzenlemesi yapılacağını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun düzenlemeyi hızlandırması yerine ziyaretlere çıkması Tahtakale’nin de sağanaktan etkilenmesine neden oldu. Bölgede sokaklarda akan yağmur suları birçok iş yerini su altında bırakırken, vatandaşlar ihmale büyük tepki gösterdi.