Beyazıt'taki düzenlemede gecikme Tahtakale'yi bu hale getirdi
Geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Beyazıt’ta çevre düzenlemesinin yapılacağını söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çevre düzenlemesini hızlandırmak yerine seyahate çıkması Eminönü Tahtakale’nin su altında kalmasına neden oldu.17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:20
Bugün İstanbul’da sağanak yağış hayatı felç etti. Yağıştan etkilenen bölgelerden biri de Tahtakale oldu. Geçtiğimiz günlerde Beyazıt’a yaptığı ziyarette bölgede çevre düzenlemesi yapılacağını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun düzenlemeyi hızlandırması yerine ziyaretlere çıkması Tahtakale’nin de sağanaktan etkilenmesine neden oldu. Bölgede sokaklarda akan yağmur suları birçok iş yerini su altında bırakırken, vatandaşlar ihmale büyük tepki gösterdi.
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