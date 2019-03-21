Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var İstanbul Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. Olayda çok sayıda kişi yaralandı.

İstanbul Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Ayrıntılar birazdan...

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