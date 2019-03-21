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Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. Olayda çok sayıda kişi yaralandı.

21 Mart 2019 Perşembe 10:20
Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Ayrıntılar birazdan...

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:20
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