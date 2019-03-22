Beyazıt’ta kaza yapan özel halk otobüsünün şoförü Yüksel K. çıkarıldığı mahkemece ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mağdur avukatlarının ise şoförün serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi.
IHAAW153432-ASA/22-03-2019- Beyazıt’ta kaza yapan özel halk otobüsünün şoförü Yüksel K.22 Mart 2019 Cuma 15:39
IHAAW153432-ASA/22-03-2019- Beyazıt’ta kaza yapan özel halk otobüsünün şoförü Yüksel K. çıkarıldığı mahkemece ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mağdur avukatlarının ise şoförün serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi.22.03.2019 15:34:32TSINNNN
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