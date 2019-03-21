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Beyazıt'ta halk otobüsü yaya yoluna girdi!

Fatih'te bir halk otobüsünün yaya yoluna girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

21 Mart 2019 Perşembe 10:54
Beyazıt'ta halk otobüsü yaya yoluna girdi!

Fatih'te bir halk otobüsünün yaya yoluna girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Beyazıt Meydanı'nda bir halk otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle yaya yoluna girdi. Otobüs, park halindeki çok sayıda araca çarparak durabildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi.

Polis, yolu trafik akışına kapatıp çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:54
  1. Beyazıt
  2. halk otobüsü
  3. trafik kazası

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