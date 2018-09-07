Beyazıt Öztürk kimdir? Beyazıt Öztürk jüri üyesi mi oldu?

O Ses Türkiye'nin 8. sezonu eylül ayı içinde ekranlara gelecek. Tv8'de ekrana gelen 'O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüride değişikliğe gidildi. Yarışmadan ayrılan Gökhan Özoğuz’un yerine Beyazıt Öztürk getirildi. Peki Beyazıt Öztürk kimdir? Beyazıt Öztürk nereli ve kaç yaşında?

BEYAZIT ÖZTÜRK KİMDİR?

Beyazıt Öztürk, 12 Mart 1969 yılında Bolu'da dünyaya geldi. Kısaca Beyaz olarak bilinmektedir. Babasının polis olması sebebiyle, ilk ve orta öğrenimini Anadolu’nun farklı illerinde bitirdi. O zamanlar iki aşamalı olarak yapılan üniversite giriş sınavının ilk aşamasını geçip ikincisini kazanamayınca, resim yeteneğini değerlendirebileceği düşüncesiyle güzel sanatlara yöneldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Heykel Bölümünü kazandı. Aynı zamanda lisanlı basketbolcu olan Beyazıt Öztürk, üniversite eğitimini devam ettirirken, bir yandan da radyo programcılığıyla ilgilenmeye başladı. Özel televizyon kanallarının ve radyoların sayısının hızla arttığı bir dönemde, ev arkadaşıyla birlikte Eskişehir radyolarında çalışmaya başladı. Ancak “r” harfini telaffuz edememesi nedeniyle, sunuculuk isteği reddedildi ve sadece program hazırlamakla yetindi. Yine de kuralları aşarak sesini dinleyicilere ulaştıran Beyazıt Öztürk, farklı ve esprili tarzıyla beğeni topladı. Sonrasında, ev arkadaşının kurduğu “Genç Radyo”da program sunmaya devam etti ve arkadaşlarıyla birlikte, siyasi içerikli bir mizah dergisi olan “Gına”yı çıkarmaya başladı. “Beyaz” takma adını ilk defa bu dergi için çizdiği karikatürlerin altında kullandı. Eskişehir’de geçirdiği bu dönemde, iki heykel, iki seramik, bir karikatür sergisi açan Beyazıt Öztürk, son olarak da bir karma seramik sergisine katıldı.

Number One TV'de geçirdiği uzunca bir zamandan sonra, başka bir televizyon programı için Kanal 6'ya geçti. Ancak, Öztürk'ün adının ülke çapında bilinir hale gelmesinin nedeni olan asıl program, günümüzde de halen yayınlanmakta olan "Beyaz Show"dur. İlk olarak 1996 yılında Kanal D'de yayınlandıktan sonra 2000-2002 tarihleri arasında yoluna Star TV'de ekranlara gelen program, 2003 ilkbaharınnda eski kanalına döndü 16. yılını dolduran programını sunmaya devam eden Beyaz, programının bünyesinde YouTube eşdeğeri bir internet sitesi olan "pikniktube.com"u da yönetiyor.

Beyazıt Öztürk, birçok televizyon kanalında farklı türlerde programlar da sundu. TRT 1'de 5+1 Şans Topu programınının yanı sıra bir dönem Kanal D'de Aileler Yarışıyor adlı yarışma programını ve güncel konular üzerine sohbet türünde NTV'de 2006 yılında Kadir Çöpdemir'le "Biri Bana Anlatsın" ile CNN Türk'de Meral Okay ile birlikte Nası Yani? adlı programları sundu. Bu arada ilk göz ağrısı olan radyoculuktan vazgeçmeyerek, Best FM ve Radyo D'de çeşitli programlar yapmaya devam etti. 2009 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasının jüri üyesi Hülya Avşar'ın ayağını kırmasının ardından yakın dostu Acun Ilıcalı'nın özel isteği üzerine sadece bir bölümde jüri üyesi olarak yer aldı.

1997'de yapımcılığını Atıf Yılmaz'ın üstlendiği, Haluk Bilginer ve Türkan Şoray'ın başrollerini paylaştığı "Nihavend Mucize" adlı filmde oynayarak, sinema sektöründe de yer almaya başladı. 2005 yılında, "O Şimdi Mahkum" adlı filmdeki rolünün ardından, yine aynı yıl, Haluk Bilginer'le birlikte başrollerini oynadığı "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?" filminde, oyunculuk yeteneğini tam olarak sergileme fırsatı buldu. Bu filmdeki performansıyla, 2006'da Sadri Alışık adına düzenlenen sinema ödüllerinde, "En İyi Erkek Oyuncu" dalında ödüle layık görüldü. Kanal D'de 2002'de yayınlanan Biz Size Aşık Olduk adlı dizide Cem rolüyle ve 2004'te yayınlanan Karım ve Annem dizisinde Levent rolüyle ekranlarda karşımıza çıktı. 2005 yılında Candan Erçetin ile beraber Yıldızların Altında müzikal tiyatrosununun başrolde yer aldı.Televizyon çalışmalarının yanı sıra 1999 yılında "Beyaz Türküler" adlı bir de türkü albümü çıkardı. Birçok reklam ve müzik klibinde oynamasının yanında, Aktüel dergisinde, "Kardan Adam" adını verdiği köşe yazıları yazmıştır.

Üniversite yıllarında heves ettiği radyo programı sunuculuğundan, modern kültürün yeni eğlence stillerinden biri haline gelen stand-up'çılığa ve oradan televizyon ekranlarına sıçrayan ilginç bir kariyere sahip olan Beyazıt Öztürk; ironik bir biçimde "r" harfini telaffuz edememesine rağmen program sunuculuğu yapmış ve beklenilenin aksine oldukça büyük ilgi görmüştür. Eğlence ve komedi unsurlarına ağırlıklı olarak yer verdiği talk-show'unu yıllardır devam ettirmekte ve popüler kültürün bir parçası olmasına rağmen, değişmeyen çizgisiyle Türk halkından büyük beğeni toplamaktadır. Sahne ve televizyon yaşamının başlangıcından beri adının kısaltılmış hâli "Beyaz"ı kullanmaktadır. Ayrıca Okan Üniversitesi Danışma Kurulu üyesidir.

Beyazıt Öztürk albümü

1997 – Beyaz Türküler

Rol Aldığı Tiyatro Oyunu:

2005 – Yıldızların Altında (Müzikal oyun)

Rol Aldığı Sinema Filmleri ve Diziler:

Nadide Hayat (Sinema Filmi, 2015, Konuşan Balık Seslendirmesi)

Dünya (TV Dizisi, 2011-2014)

Eyvah Eyvah (Kendisi, Sinema Filmi, 2011)

Başrolde Aşk (Kendisi, TV Dizisi, 2011)

Çok Güzel Hareketler Bunlar (TV Dizisi, Konuk Oyuncu, 2008)

Anında Görüntü Show (Kendisi, TV Dizisi, 2008)

Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi, Kendisi, 2009)

O Şimdi Mahkum (Beyaz, Sinema Filmi, 2005)

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Hacivat, Sinema Filmi, 2005)

Karım ve Annem (Levent, TV Dizisi, 2004)

Unutma BeniUnutma Beni (Kendisi, TV Dizisi, 2002)

Sır Çocukları (Beyaz, Sinema Filmi, 2002)

Reyting Hamdi (Beyaz, TV Dizisi, 2002)

Son Babalar Duyar (Konuk Oyuncu-Kendisi, 2002)

Biz Size Aşık Olduk (Cem, TV Dizisi, 2002)

Yedi Numara (Konuk Oyuncu, TV Dizisi, 2000)

Dansöz (Taksi Şoförü, Sinema Filmi, 2000)

Nihavend Mucize (Nejat, Sinema Filmi, 1997)

Mahallenin Muhtarları (Kendisi, TV Dizisi, 1992)